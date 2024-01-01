Эксклюзивный суперкар Lamborghini Diablo GTR продается прямо из музея

Общий тираж этой модели имеет лишь 30 единиц, которые изготовили в 2001 модельном году. Diablo GTR для единственной серии Supertrophy Lamborghini ориентирован на трек.

В моторной нише стоит 6-литровый двигатель V-12 мощностью, 590 лошадиных сил. Он разгоняет автомобиль до максимальной скорости 337,9 км/ч. Об этом сообщает moderncarcollector.com.

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Дизайн дышит гонками. Заметно выделяется массивное заднее крыло, прикрепленное болтами к раме для оптимальной прижимной силы, воздухозаборник, установленный на крыше, и воздуховоды NACA над фарами.

В салоне GTR лишен всей роскоши, характерной для Lamborghini. Он там облущен до голого углеродного волокна. Спортивные корзинообразные сиденья и каркас безопасности заменили плюшевый интерьер дорожного Diablo.

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Базовые функции, вроде откатных окон, заменены раздвижными панелями для максимальной экономии веса. Кнопка "Противопожарное устройство" служит напоминанием о том, что этот автомобиль создан для гоночного трека, а не для шоссе.

Diablo GTR имеет гоночную родословную, выступал в Монце во время серии Supertrophy 2001 года, поднявшись с 18-го на 6-е место за одну гонку. Его история треков добавляет ему ценности и привлекательности, что делает его привлекательным для коллекционеров.

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Нынешнее состояние регистрационной прописки – музейная выставка Curated Vintage Supercars в Майами, штат Флорида. Желающий стать владельцем Diablo GTR, легендарной гоночной истории Lamborghini, должен иметь для этого 1,3 миллиона долларов.