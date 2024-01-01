Ексклюзивний суперкар Lamborghini Diablo GTR продається прямо з музею

Загальний тираж цієї моделі має лише 30 одиниць, які виготовили в 2001 модельному році. Diablo GTR для єдиної серії Supertrophy Lamborghini орієнтований на трек.

В моторній ніші стоїть 6-літровий двигун V-12 потужністю, 590 кінських сил. Він розганяє автомобіль до максимальної швидкості 337,9 км/год. Про це повідомляє moderncarcollector.com.

Читайте також За рідкісний Lamborghini Veneno Coupe у Монреалі просять 13,9 мільйона доларів

Дизайн дихає перегонами. Помітно виділяється масивне заднє крило, прикріплене болтами до рами для оптимальної притискної сили, повітрозабірник, встановлений на даху, і повітроводи NACA над фарами.

У салоні GTR позбавлений всієї розкоші, характерної для Lamborghini. Він там облущений до голого вуглецевого волокна. Спортивні кошикоподібні сидіння та каркас безпеки замінили плюшевий інтер'єр дорожнього Diablo.

Читайте також Lamborghini Huracan за 300 000 доларів США викрадачу привезли прямо в його гараж

Базові функції, як от відкотні вікна, замінені розсувними панелями для максимальної економії ваги. Кнопка «Протипожежний пристрій» служить нагадуванням про те, що цей автомобіль створений для перегонового треку, а не для шосе.

Diablo GTR має перегоновий родовід, виступав у Монці під час серії Supertrophy 2001 року, піднявшись з 18-го на 6-те місце за одну гонку. Його історія треків додає йому цінності та привабливості, що робить його привабливим для колекціонерів.

Читайте також Lamborghini Miura, який 40 років стояв у вітальні, виставили на продаж

Нинішній стан реєстраційної прописки – музейна виставка Curated Vintage Supercars в Маямі, штат Флорида. Охочий стати власником Diablo GTR, легендарної гоночної історії Lamborghini, повинен мати для цього 1,3 мільйона доларів.