Выбор правильного названия для новой модели автомобиля – непростая задача. Некоторые производители автомобилей сделали это правильно, придумав удивительные имена, ставшие легендарными, тогда как другие потерпели неудачу.

Когда появились первые автомобили, производители не очень заботились о выборе привлекательного названия. Машины получали фирменное название, которое обычно заимствовало у учредителя (или учредителей) компании. Затем, когда появились новые версии, было добавлено второе название, чтобы легко отличить их от других моделей.

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Названия предыдущих моделей были достаточно простыми, отражая очевидные вещи, такие как итерация дизайна (в нумерационном или алфавитном порядке), объем двигателя автомобиля или тип кузова. Но поскольку маркетинговые стратегии становились все сложнее, гораздо больше внимания и креативности было направлено на выбор привлекательного названия.

Это привело к появлению знаковых названий, таких как Mustang, Viper, Diablo или Firebird, отлично отражающих индивидуальность автомобиля. Однако некоторые бренды сделали ужасный выбор, сравнимый с тем, чтобы назвать своего мальчика Адольфом.

Мазда Лапута

К сожалению, японские производители являются чемпионами плохих имен автомобилей.

Наверное, самым плохим из них является Laputa, автомобиль JDM kei, который Mazda добавила в свою линейку в 1999 году. Эта модель начала свое существование как Suzuki Kei, что тоже было не самым креативным названием модели, но потом появилась Mazda. Благодаря партнерству между двумя компаниями Mazda было позволено продавать идентичную модель. Единственное, что им нужно было сделать, это установить собственные логотипы и выбрать другое название.

Что ж, люди, ответственные за эту задачу, очевидно, не были среди десятков миллионов свободно владеющих испанским языком, выбрав имя, которое буквально переводится как «проститутка», если поставить пробел после первых двух букв.

В конце концов, Mazda это не беспокоило и она продолжала продавать Laputa в Японии не менее семи лет.

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Диктатор Studebaker

Самая старая модель в этом списке была представлена почти столетие назад, в 1927 году. Studebaker, ныне несуществующий производитель автомобилей, базировавшийся в Саут-Бенде, Индиана, начал ребрендинг своих моделей в середине 1920-х годов. Автомобиль, ранее называвшийся Standard Six, получил довольно противоречивое название.

Сообщается, что это название было выбрано потому, что бренд хотел продавать автомобиль как модель, диктующую стандарты с точки зрения комфорта и надежности.

Сначала было немногие американцы, имевшие проблемы с этим, поскольку термин «диктатор» не использовался так широко, как сегодня. Единственным человеком, которого в США называли диктатором, был Бенито Муссолини, но в печати о нем упоминали не слишком часто. Однако ситуация кардинально изменилась через несколько лет, когда Гитлер пришел к власти в Германии, а диктатор был у всех на устах. Studebaker вынужден был отказаться от названия в 1938 году, и следующая модель получила название Champion.

AMC Гремлин

Еще один автомобиль, разработанный несуществующим ныне американским производителем; Gremlin был выпущен в 1970 году с целью бросить вызов импорту на рынке субкомпактных автомобилей.

AMC продавала автомобиль как «милый и другой», что, очевидно, имело успех. Автомобиль, несомненно, был другим, но «милый» – это последнее слово, которое я бы использовал, чтобы описать его, поскольку это выглядит как то, что четырехлетний малыш рисует на скорую руку.

Что еще хуже, AMC решил назвать его «Грэмлин», что буквально означает воображаемое существо, ответственное за механическую или электрическую неисправность. Само собой разумеется, что называть автомобиль в честь чего-то, что вызывает механические или электрические проблемы, не очень хорошая идея, но, несмотря на это, Gremlin продавался достаточно хорошо.

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Рено Ле Кар

На европейских рынках эта крошечная штука была известна как Renault 5. На момент выпуска она имела огромный успех на Старом Континенте.

Известность и высокие продажи в Европе побудили Renault вывести R5 в Северную Америку, где у нее было около 250 дилерских центров. Однако маркетинговая команда считала, что другое название будет более привлекательным, чем 5, и в конечном итоге назвала ее Le Car.

Если серьезно, это было не вдохновляющее название, созданное путем странного сочетания французского слова «the» (le) с английским словом «car». Это не только звучит снисходительно, но грамматически неправильно, потому что артиклем, идущим к существительному «автомобиль» (французской voiture), является «la», а не «le».

Subaru BRAT

Вторая японская позиция в нашем списке была разработана в 1977 г. и направлена на рынок Северной Америки.

Благодаря стандартному полному поводу и лучшему клиренсу он был более практичным, чем его конкуренты, но его название было гораздо менее впечатляющим. В отличие от вопиющей ошибки Mazda, Subaru намеревалась назвать его Bi-drive Recreational All-terrain Transporter, но поскольку это было слишком долго, они сократили ее.

В отличие от украинского языка, в английском слово «брат» используется для описания ребенка с плохим поведением. Но японцы так и не сменили название даже во втором поколении модели, хотя на других рынках пикап продавался как Brumby, Shifter, MV или Pickup.