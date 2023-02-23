Вибір правильної назви для нової моделі автомобіля – непросте завдання. Деякі виробники автомобілів зробили це правильно, придумавши дивовижні імена, які стали легендарними, тоді як інші зазнали невдачі.

Коли з’явилися перші автомобілі, виробники не дуже дбали про вибір привабливої назви. Машини отримували фірмову назву, яка зазвичай запозичувалася у засновника (чи засновників) компанії. Потім, коли почали з’являтися нові версії, було додано другу назву, щоб легко відрізнити їх від інших моделей.

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Назви попередніх моделей були досить простими, відображаючи очевидні речі, такі як ітерація дизайну (у нумераційному або алфавітному порядку), об’єм двигуна автомобіля або тип кузова. Але оскільки маркетингові стратегії ставали дедалі складнішими, набагато більше уваги та креативності було спрямовано на вибір привабливої назви.

Це призвело до появи знакових назв, таких як Mustang, Viper, search Diablo або Firebird, які чудово відображають індивідуальність автомобіля. Однак деякі бренди зробили жахливий вибір, який можна порівняти з тим, щоб назвати свого хлопчика Адольфом.

Мазда Лапута

На жаль, японські виробники є чемпіонами поганих імен автомобілів.

Напевне, найгіршим з них є Laputa, автомобіль JDM kei, який Mazda додала до своєї лінійки в 1999 році. Ця модель почала своє існування як Suzuki Kei, що було не найкреативнішою назвою моделі, але потім з’явилася Mazda. Завдяки партнерству між двома компаніями Mazda було дозволено продавати ідентичну модель. Єдине, що їм потрібно було зробити, це встановити власні логотипи та вибрати іншу назву.

Що ж, люди, відповідальні за це завдання, очевидно, не були серед десятків мільйонів, які вільно володіють іспанською мовою, вибравши ім’я, яке буквально перекладається як «повія», якщо поставити пробіл після перших двох літер.

Зрештою Mazda це не турбувало і продовжувала продавати Laputa в Японії не менше семи років.

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Диктатор Studebaker

Найстаріша модель у цьому списку була представлена майже століття тому, у 1927 році. Studebaker, нині неіснуючий виробник автомобілів, який базувався в Саут-Бенді, Індіана, почав ребрендинг своїх моделей у середині 1920-х років. Автомобіль, який раніше називався Standard Six, отримав досить суперечливу назву.

Повідомляється, що ця назва була обрана тому, що бренд хотів продавати автомобіль як модель, яка диктує стандарти з точки зору комфорту та надійності.

Спочатку було небагато американців, які мали проблеми з цим, оскільки термін «диктатор» не використовувався так широко, як сьогодні. Єдиною людиною, яку в США називали диктатором, був Беніто Муссоліні, але в пресі про нього згадували не надто часто. Однак ситуація кардинально змінилася через кілька років, коли Гітлер прийшов до влади в Німеччині, а «диктатор» був у всіх на вустах. Studebaker був змушений відмовитися від назви в 1938 році, і наступна модель отримала назву Champion.

AMC Gremlin

Ще один автомобіль, розроблений неіснуючим нині американським виробником; Gremlin був випущений у 1970 році з метою кинути виклик імпорту на ринку субкомпактних автомобілів.

AMC продавала автомобіль як «милий та інший», що, очевидно, мало успіх. Автомобіль, безсумнівно, був іншим, але «милий» — це останнє слово, яке я б використав, щоб описати його, оскільки це виглядає як те, що чотирирічний малюк малює на швидку руку.

Що ще гірше, AMC вирішив назвати його «Гремлін», що буквально означає уявну істоту, відповідальну за механічну або електричну несправність. Само собою зрозуміло, що називати автомобіль на честь чогось, що викликає механічні або електричні проблеми, не дуже гарна ідея, але незважаючи на це, Gremlin продавався досить добре.

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Рено Ле Кар

На європейських ринках ця крихітна штука була відома як Renault 5. На момент випуску вона мала шалений успіх на Старому Континенті.

Популярність і високі продажі в Європі спонукали Renault вивести R5 у Північну Америку, де у неї було близько 250 дилерських центрів. Однак маркетингова команда вважала, що інша назва буде привабливішою, ніж 5, і в кінцевому підсумку назвала її Le Car.

Якщо серйозно, це була не надихаюча назва, яка була створена шляхом дивного поєднання французького слова «the» (le) з англійським словом «car». Це не тільки звучить поблажливо, але граматично неправильно, тому що означальним артиклем, який йде до іменника «автомобіль» (французькою voiture), є «la», а не «le».

Subaru BRAT

Друга японська позиція в нашому списку була розроблена в 1977 році та спрямована на ринок Північної Америки.

Завдяки стандартному повному приводу та кращому кліренсу він був більш практичним, ніж його конкуренти, але його назва була набагато менш вражаючою. На відміну від кричущої помилки Mazda, Subaru мала намір назвати його Bi-drive Recreational All-terrain Transporter, але оскільки це було занадто довго, вони скоротили її.

На відміну від української мови, в англійській слово «брат» використовується для опису дитини, яка погано поводиться. Але японці так і не змінили назву навіть в другому покоління моделі, хоча на інших ринках пікап продавався як Brumby, Shifter, MV або Pickup.