Электрическая фура без зеркал преодолела 150 километров задним ходом

Пилот на средней скорости 20 км/ч преодолел задним ходом 124,7 километра на гоночной трассе Motorsport Arena Oschersleben в Саксонии-Анхальт, Германия. Как сообщает Daimler Truck, сложный маршрут с 14 крутыми поворотами как будто имитировал условия распределительного центра. Там рекорд официально зафиксирован. Но это не все, было еще более интересное продолжение...

Марко Хеллгрева после установления мирового рекорда не удержался и погнал фуру задним ходом на дорогу общего пользования. О дополнении к рекорду упомянуло издание Sustainable Truck&Van.

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Конечно, такой вариант был заранее прописан в сценарии и полицейские несколькими экипажами, медики на карете скорой медицинской помощи и пожарные на своей автоцистерне со спасательной атрибутикой обеспечили сопровождение фуры.

Спортивный трек для Mercedes eActros 600 был своеобразным паркетом – широкий и вровень с обочиной и никаких преград на всем расстоянии. Фото: Daimler Truck

Mercedes eActros 600 пошел реверсным ходом не широким автобаном, а обычной дорогой местного значения. Там было всего по одной полосе вперед и навстречу.

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30-километровый маршрут также оказался извилистым, с разными углами поворотов, изгибов, в т.ч. и через небольшой городок с узкими улицами и невиданным количеством местных жителей на тротуарах. Люди собрались не просто посмотреть, а поздравить своего земляка, который замахнулся на новый мировой рекорд.

Автодорогой и улицами водителя на фуре, что пятилась, встречали сторонники нового мирового рекорда. Скриншот: Авто24

По словам Марка Хеллгрева, езда по дороге общего пользования была хотя и сложнее, но интереснее трековой на Motorsport Arena Oschersleben.

Ехал Марк среди обычной инфраструктуры по дороге общего пользования полями, лесами, вблизи 40-тысячного города Гальберштадт, где он завершил реверсную поездку возле Глобального центра запчастей. Это – в центральной Германии

Конечно, ехать по широченной трассе спортивного трека было проще (видео выше). Там хотя и были изгибы и крутые повороты, которых в целом набралось под пять сотен (476 поворотов), спортивная трасса не имела кюветов, канав и рельефных перепадов. На автодороге было все иначе и сложнее.

При этом водитель хотя и вел фуру задним ходом, делал это по правилам – правой полосой, как того требуют ПДД. Отличие было лишь в том, что кабина магистрального тягача была не впереди, а сзади и ориентировался Марко "по зеркалам", которых не было.

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Здесь есть интересная деталь. Кроме установленного рекорда на дальность, впервые в мировой истории был использован электрический грузовик. Предыдущие рекорды ставились на дизельных фурах и на значительно меньших дистанциях.

Вместо обычных зеркал Mercedes eActros 600 имел камеры, изображение с которых выводилось на мониторы на передних стойках кабины. Фото: Daimler Truck

"Главным отличием между дизельным и электрическим грузовиком был чрезвычайно низкий уровень шума. Что касается управляемости, ощущения также были хорошими. Понравилось использование цифровых камер с выводом изображения на экран вместо обычных зеркал. Этим мы послали мощный сигнал о будущем альтернативных приводов, о безопасности дорожного движения и имидж водителя, которые особенно важны для меня, как экзаменатора начинающих водителей", – отметил Марк Хеллгрева.

В 2020 году рекорд по движению грузовика задним ходом у американского водителя достиг расстояния 89 километров. Он держался почти 12 лет, поскольку предыдущий рекорд езды немецкой фуры задним ходом был еще меньше – 64 километра.

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Через 17 лет рекорд снова вернулся в Германию с неслыханным результатом прохождения извилистой дистанции задом наперед 124,7 километра. Совершил его один и тот же пилот – офицер-автомобилист Бундесвера Марко Хеллгрева, который в 2008 впервые стал рекордсменом.

Теперь Марк имеет новый мировой рекорд – 124,7 километра зачетных на треке + 30 километров "в произвольной программе" на дороге общего пользования.

Эксперты склоняются к мнению, что достижение долго не продержится, поскольку другие производители электрических грузовиков попытаются таким образом также засветиться, так как лучшей рекламы продвижения техники не придумать.

На выделенном для установления рекорда eActros 600 Марко Хеллгрева успешно преодолел и извилистую трековую дорожку (на схеме вверху), и автодорогу и улицы Гальберштадта. Фото: Daimler Truck

Пока же в лаврах признания нового рекорда купается Daimler Truck, производитель Mercedes eActros 600. Его грузовик был заполнен до номинального общего веса 40 тонн. Профессиональный водитель Марко Хеллгрева поддерживал скорость заднего хода в пределах 10–20 км в час. Машина за это время и на такой скорости не перегревалась, была послушной, хорошо реагировала на действия водителя.