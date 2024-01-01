Електрична фура без дзеркал подолала 150 кілометрів заднім ходом

Пілот на середній швидкості 20 км/год подолав заднім ходом 124,7 кілометра на перегоновій трасі Motorsport Arena Oschersleben у Саксонії-Ангальт, Німеччина. Як повідомляє Daimler Truck, складний маршрут з 14 крутими поворотами наче імітував умови розподільчого центру. Там рекорд офіційно зафіксовано. Але це не все, було ще цікавіше продовження…

Марко Хеллгрева після встановлення світового рекорду не втримався і погнав фуру заднім ходом на дорогу загального користування. Про додаток до рекорду згадало видання Sustainable Truck&Van.

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Звісно, такий варіант був заздалегідь прописний в сценарії й поліцейські кількома екіпажами, медики на кареті швидкої медичної допомоги та пожежники на своїй автоцистерні з рятувальною атрибутикою забезпечили супровід фури.

Спортивний трек для Mercedes eActros 600 був своєрідним паркетом – широкий та врівень з узбіччям і жодних перепон на всій відстані. Фото: Daimler Truck

Mercedes eActros 600 пішов реверсним ходом не широким автобаном, а звичайною дорогою місцевого значення. Там було всього по одній смузі вперед та назустріч.

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30-кілометровий маршрут також виявився звивистим, з різними кутами поворотів, вигинів, в т.ч. й через невеличке містечко з вузенькими вулицями й небаченою кількістю місцевих жителів на тротуарах. Люди зібралися не просто подивитися, а привітати свого земляка, котрий замахнувся на новий світовий рекорд.

Автодорогою та вулицями водія на фурі, що "задкувала", зустрічали прихильники нового світового рекорду. Скриншот: Авто24

За словами Марка Хеллгрева, їзда дорогою загального користування була хоча й складніша, але цікавішою від трекової на Motorsport Arena Oschersleben.

Їхав Марк серед звичайної інфраструктури дорогою загального користування полями, лісами, поблизу 40-тисячного міста Гальберштадт, де він завершив реверсну поїздку біля Глобального центру запчастин. Це – в центральній Німеччині

Звісно, їхати широчезною трасою спортивного треку було простіше (відео вище). Там хоча й були вигини й круті повороти, яких загалом набралося під п’ять сотень (476 поворотів), спортивна траса не мала кюветів, канав та рельєфних перепадів. На автошляху було все інакше й складніше.

При цьому водій хоча і вів фуру заднім ходом, робив це за правилами – правою смугою, як того вимагають ПДР. Відмінність була лише в тому, що кабіна магістрального тягача була не попереду, а позаду й орієнтувався Марко "по дзеркалах", яких не було.

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Тут є цікава деталь. Окрім встановленого рекорду на дальність, вперше у світовій історії було використано електричну вантажівку. Попередні рекорди ставилися на дизельних фурах й на значно менших дистанціях.

Замість звичайних дзеркал Mercedes eActros 600 мав камери, зображення з яких виводилося на монітори на передніх стійках кабіни. Фото: Daimler Truck

"Головною відмінністю між дизельною та електричною вантажівкою був надзвичайно низький рівень шуму. Що стосується керованості, відчуття також були хорошими. Сподобалося використання цифрових камер з виведенням зображення на екран замість звичайних дзеркал. Цим ми надіслали потужний сигнал про майбутнє альтернативних приводів, про безпеку дорожнього руху та імідж водія, які є особливо важливими для мене, як екзаменатора водіїв-початківців", – зазначив Марк Хеллгрева.

У 2020 році рекорд з руху вантажівки заднім ходом в американського водія сягнув відстані 89 кілометрів. Він тримався майже 12 років, оскільки попередній рекорд їзди німецької фури заднім ходом був ще меншим – 64 кілометри.

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У 2020 році рекорд з руху вантажівки заднім ходом в американського водія сягнув відстані 89 кілометрів. Він тримався майже 12 років, оскільки попередній рекорд їзди німецької фури заднім ходом був ще меншим – 64 кілометри.

Через 17 років рекорд знову повернувся до Німеччини з нечуваним результатом проходження звивистої дистанції задом наперед 124,7 кілометра. Здійснив його один і той же пілот – офіцер-автомобіліст Бундесверу Марко Хеллгрева, який у 2008 вперше став рекордсменом.

Тепер Марк має новий світовий рекорд – 124,7 кілометра залікових на треку + 30 кілометрів "у довільній програмі" на дорозі загального користування.

Експерти схиляються до думки, що досягнення довго не протримається, оскільки інші виробники електричних вантажівок спробують таким чином також засвітитися, бо ж кращої реклами просування техніки не придумати.

На виділеному для встановлення рекорду eActros 600 Марко Хеллгрева успішно подолав і звивисту трекову доріжку (на схемі вгорі), і автодорогу та вулиці Гальберштадту. Фото: Daimler Truck

Поки ж в лаврах визнання нового рекорду купається Daimler Truck, виробник Mercedes eActros 600. Його вантажівка була заповнена до номінальної загальної ваги 40 тонн. Професійний водій Марко Хеллгреве підтримував швидкість заднього ходу в межах 10–20 км на годину. Машина за цей час й на такій швидкості не перегрівалася, була слухняною, гарна реагувала на дії водія.