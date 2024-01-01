Электрическая крошка Silence S04 становится популярной

По характеристикам это транспортное средство можно сравнить с тяжелым квадроциклом, по технологии управления – с миниавтомобилем, а по назначению – городское авто. Как бы там его не величали, но спрос на эту кроху, пишет motorpasion.com и другие ресурсы, уже есть и он будет расти – дешевый во владении, маневренный, практичный и добросовестный в вождении.

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Недаром к проекту испанцев присоединился японский автопроизводитель Nissan. Ниша оказалась довольно перспективной. Не столько производителям, сколько потребителям. Особенно для тех, кто вместо давки в метро или автобусе в поездке на работу или учебу выбирает независимость и комфорт в передвижении по городу в таком автомобиле.

Фото: Silence

Конечно, салон скромный. Однако обогреватель для зимы и кондиционер для летнего времени есть. Аудиосистема присутствует, два кресла мягких и удобных установлено, просторный багажник в наличии, внутри и не дует и на голову не капает.

В таких условиях поездка от дома до офиса или учебного заведения практически соответствует стоимости проезда в общественном транспорте. Это при условии, что вы едете один, а если едете в попутном направлении вдвоем, то еще и где-то добрую треть ценника экономите.

Фото: Silence

Эксперты урбанистики утверждают, что более 50% ежедневных городских поездок составляют менее 9 км, Silence S04, разработан специально для городской среды, он не только облегчает проезд и быструю парковку, но и устраняет барьеры, с которыми сталкиваются традиционные транспортные средства в мегаполисах.

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Двухместное городское авто длиной 2,28 м, шириной 1,29 м и высотой 1,59 м весит всего 450 кг. С мощной батареей его радиус действия доведен до 149 км. В такой комплектации Silence S04 практически целую неделю может ездить без подзарядки при условии, что до работы вам не девять, а десять километров.

Со стандартной батареей в более простой версии диапазон скромнее – 75 км на одной зарядке, но и этого хватит для трехдневной поездки с плечом "туда-обратно" 20 километров.

Есть несколько версий. Естественно, цена также разная. Более мощный 30-сильный L7e продается за 15 669 евро. Он набирает 50 км за 7 сек. и разгоняется до 85 км/ч, а его запас хода составляет упомянутые 149 км.

"Шестая" версия не такая мощная, она развивает всего 45 км/ч, но имеет запас хода 175 км. Это не единственный выигрышный бонус – L6e должен быть чуть ли не вдвое дешевле. В обоих случаях заряжается электромобиль от бытовой розетки за 7-8 часов.

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Версия L6e в Испании подпадает под водительскую категорию с правами на мопед и ею можно управлять с 15 лет. А вот версия L7e эквивалентна автомобилю. Здесь уже нужны обычные водительские права категории B.

Silence S04 сочетает в себе преимущества мотоциклов и автомобилей в компактной и эффективной упаковке. Благодаря достойной автономности, низкому уровню выбросов и очень низким эксплуатационным расходам, этот автомобиль представлен как идеальное решение для городской мобильности.

Произведенный в Испании на бывших заводах Nissan, S04 является примером инноваций и адаптации автомобильной промышленности к современным потребностям. Ожидается, что большинство его пользователей будут в возрасте до 29 лет, хотя среди желающих также есть 20% миллениалов (рожденных в 80-х) и 30% людей старше 42 лет, которые видят этот автомобиль как экономичный и практичный вариант для ежедневных поездок.