Електрична крихітка Silence S04 стає популярною

За характеристиками цей транспортний засіб можна порівняти з важким квадроциклом, за технологією управління – з мініавтомобілем, а за призначенням – міське авто. Як би там його не величали, але попит на цю крихітку, пише motorpasion.com та інші ресурси, вже є і він буде зростати – дешевий у володінні, маневровий, практичний та сумлінний у водінні.

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Недарма до проєкту іспанців долучився японський автовиробник Nissan. Ніша виявилася доволі перспективною. Не стільки виробникам, скільки споживачам. Особливо для тих, хто замість тисняви у метро чи автобусі в поїздці на роботу чи навчання вибирає незалежність та комфорт в пересуванні по місту в такому автомобілі.

Фото: Silence

Звісно, салон скромний. Однак обігрівач для зими та кондиціонер для літньої пори є. Аудіосистема присутня, два крісла м’яких та зручних встановлено, просторий багажник в наявності, всередині і не дме й на голову не капає.

В таких умовах поїздка від дому до офісу чи навчального закладу практично відповідає вартості проїзду в громадському транспорті. Це за умови, що ви їдете один, а якщо їдете в попутному напрямку удвох, то ще й десь добру третину ціни економите.

Фото: Silence

Експерти урбаністики стверджують, що понад 50% щоденних міських поїздок становлять менш як 9 км, Silence S04, розроблений спеціально для міського середовища, він не тільки полегшує проїзд та швидке паркування, але й усуває бар’єри, з якими стикаються традиційні транспортні засоби в мегаполісах.

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Двомісне міське авто завдовжки 2,28 м, завширшки 1,29 м і заввишки 1,59 м важить усього 450 кг. З потужною батареєю його радіус дії доведено до 149 км. В такій комплектації Silence S04 практично цілий тиждень може їздити без підзарядки при умові, що до роботи вам не дев’ять, а десять кілометрів.

Зі стандартною батареєю в простішій версії діапазон скромніший – 75 км на одній зарядці, але й цього вистачить для триденної поїздки з плечем "туди-назад" 20 кілометрів.

Є кілька версій. Звісно, ціна також різна. Потужніший 30-сильний L7e продається за 15 669 євро. Він набирає 50 км за 7 сек. й розганяється до 85 км/год, а його запас ходу складає згадані 149 км.

"Шоста" версія не така потужна, вона розвиває всього 45 км/год, але має запас ходу 175 км. Це не єдиний виграшний бонус – L6e має бути мало не вдвічі дешевшим. В обох випадках заряджається електромобіль від побутової розетки за 7-8 годин.

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Версія L6e в Іспанії підпадає під водійську категорію з правами на мопед і нею можна керувати з 15 років. А ось версія L7e еквівалентна автомобілю. Тут уже потрібні звичайні водійські права категорії B.

Silence S04 поєднує в собі переваги мотоциклів і автомобілів у компактній та ефективній упаковці. Завдяки гідній автономності, низькому рівню викидів і дуже низьким експлуатаційним витратам, цей автомобіль представлений як ідеальне рішення для міської мобільності.

Вироблений в Іспанії на колишніх заводах Nissan, S04 є прикладом інновацій та адаптації автомобільної промисловості до сучасних потреб. Очікується, що більшість його користувачів будуть віком до 29 років, хоча з-поміж охочих також є 20% міленіалів (народжених у 80-х) і 30% людей старше 42 років, які бачать цей автомобіль як економічний і практичний варіант для щоденних поїздок.