Электрическая пожарная машина Rosenbauer выглядит как пришелец из космоса

Австрийский производитель пожарной техники Rosenbauer показал свою первую электрическую пожарную машину. Она похожа на фантастическое транспортное средство из какой-то внеземной цивилизации.

В публикации на своем сайте разработчики уверяют, что спецтранспорт может выполнять более 90% своих операционных задач исключительно на электричестве, но для чрезвычайных ситуаций в запасе еще есть дизельный генератор. Это – своеобразный резерв для непрерывной работы.

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Новую машину Rosenbauer классифицирует как ARFF (Aircraft Rescue and Firefighting Vehicle), что является прямой эволюцией концепта 2022 года Panther 6×6 с дизельным двигателем. Визуально отличия незначительны, модель EV выделяется характерным набором светодиодов для улучшения видимости в условиях слабого освещения.

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Фото: Rosenbauer

В электрической версии операционные противопожарные характеристики Panther не уменьшились. Здесь предлагается надежная система пожаротушения, включая мощный насос, систему дозирования пены и турель. Резервуар имеет емкость до 12 000 литров воды, 1450 литров пены и 250 килограммов порошка. Этого достаточно для мощной огневой атаки и борьбы с серьезными пожарами на взлетно-посадочных полосах.

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Существенный революционный прорыв видится в комплектовании ходовой Panther 6x6 Electric четырьмя электродвигателями с суммарной мощностью 980 лошадиных сил. В пиковый момент силовой потенциал может подскочить до 1200 лошадиных сил.

Скорость 80 км/ч этот великан набирает за 19,7 секунды. Такое ускорение для 42,5-тонной машины довольно высокое. А вообще пожарный автомобиль может мчаться на максимальной скорости 120 км/ч.

Фото: Rosenbauer

Аккумуляторная батарея имеет емкость 256 кВт-ч. Поскольку это аэродромная машина пожаротушения, то она на дальние расстояния и длительное время операционной работы не претендует.

Panther поддерживает быструю зарядку мощностью 300 кВт, что позволяет перейти от нуля до 100 процентов за 45 минут. По данным компании, более 90% ежедневных задач Panther может выполнять исключительно благодаря электроэнергии. Для остальных 10% есть дизель-генератор Energy Backup System, что обеспечивает постоянное использование высокопроизводительной помпы в чрезвычайных ситуациях.

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И хотя производитель начал принимать заказы на эту машину, ее цену он не озвучил, намекнув о начале поставок первых предсерийных единиц до конца 2025 года. Это будет реальный шаг в помощи операторам аэропортов в достижении целей декарбонизации.