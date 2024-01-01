Електрична пожежна машина Rosenbauer виглядає як прибулець з космосу

Австрійський виробник пожежної техніки Rosenbauer показав свою першу електричну пожежну машину. Вона схожа на фантастичний транспортний засіб з якоїсь позаземної цивілізації.

У публікації на своєму сайті розробники запевняють, що спецтранспорт може виконувати понад 90% своїх операційних завдань виключно на електриці, але для надзвичайних ситуацій в запасі ще є дизельний генератор. Це – своєрідний резерв для безперервної роботи.

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Нову машину Rosenbauer класифікує як ARFF (Aircraft Rescue and Firefighting Vehicle), що є прямою еволюцією концепту 2022 року Panther 6×6 з дизельним двигуном. Візуально відмінності незначні, модель EV виділяється характерним набором світлодіодів для покращення видимості в умовах слабкого освітлення.

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Фото: Rosenbauer

В електричній версії операційні протипожежні характеристики Panther не зменшилися. Тут пропонується надійна система пожежогасіння, включаючи потужну помпу, систему дозування піни та турель. Резервуар має місткість до 12 000 літрів води, 1450 літрів піни та 250 кілограмів порошку. Цього достатньо для потужної вогневої атаки й боротьби з серйозними пожежами на злітно-посадкових смугах.

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Суттєвий революційний прорив вбачається в комплектуванні ходової Panther 6x6 Electric чотирма електродвигунами із сумарною потужністю 980 кінських сил. В піковий момент силовий потенціал може підскочити до 1200 кінських сил.

Швидкість 80 км/год цей велетень набирає за 19,7 секунди.Таке прискорення для 42,5-тонної машини доволі високе. А взагалі пожежний автомобіль може мчати на максимальній швидкості 120 км/год.

Фото: Rosenbauer

Акумуляторна батарея має місткість 256 кВт-год. Оскільки це аеродромна машина пожежогасіння, то вона на далекі відстані та довготривалий час операційної роботи не претендує.

Panther підтримує швидку зарядку потужністю 300 кВт, що дозволяє перейти від нуля до 100 відсотків за 45 хвилин. За даними компанії, понад 90% щоденних завдань Panther може виконувати виключно завдяки електроенергії. Для решти 10% є дизель-генератор Energy Backup System, що забезпечує постійне використання високопродуктивної помпи в надзвичайних ситуаціях.

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І хоча виробник розпочав приймати замовлення на цю машину, її ціну він не озвучив, натякнувши про початок постачань перших передсерійних одиниць до кінця 2025 року. Це буде реальний крок в допомозі операторам аеропортів у досягненні цілей декарбонізації.