Як виглядають гусеничні пожежні машини: фото, відео

З-поміж малогабаритних машин увагу привертають дистанційно керовані комплекси на гусеничному ходу LUF60.АТ австрійської розробки. Вони надійшли у двох версіях.

У першому випадку пожежно-рятувальна машина має фронтальну щоглову навіску для евакуації автомобілів за допомогою нижнього захвату. Їх операційно зоною можуть бути підземні чи багаторівневі паркінги, вуличні стоянки тощо.

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Завдяки баку з водою, пожежним рукавам та форсункам для подачі дрібнорозпиленої води зі станини машини-евакуатора може розпилювати воду. У чистій версії пожежогасіння може регулювати товщину струменю й подавати його на відстань до 60 метрів з продуктивністю до 2400 л/хв, атакувати водою чи піною на відстань 30 м.

LUF 60 також може здійснювати димовидалення продуктів згоряння за допомогою подачі потоку повітря. Продуктивність потоку в такому застосуванні доведена до 90 тис. м3/год.

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У другому випадку ця ж модель має вантажну платформу та КМУ – крано-маніпуляторну установку. Завдяки цьому малолітражка спроможна підіймати вантаж вагою до 500 кг. Управління КМУ оператор може здійснювати як безпосередньо з платформи, так і з поясного дистанційного пункту управління.

Взагалі будь-яка з версій універсальна, має працювати там, де традиційна тактика гасіння не ефективна або сил і засобів для гасіння недостатньо чи є загроза життю рятувальників.

По-перше, ці машини мають компактні розміри: довжина 2,33 м, а ширина – 1350 мм. Висота у транспортному положенні 2 м, а в операційному – 2,5 м.

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По-друге, гусеничний транспорт має надійний дизельний 4-циліндровий мотор потужністю 140 к.с., чого для 2-тонної машини цілком достатньо. Є й третій фактор – впевнений радіус дистанційного управління сягає 300 м.

Для перевезення особового складу ДСНС отримала від благодійників повнопривідні автобуси Torsus Praetorian, що мають українське коріння. Засноване українцями підприємство Pulsar Expo розташоване у Словаччині, де виготовляють такі машини. Автобуси Torsus уже знані, використовуються нашими захисниками, є вони в автопарках ДСНС гірських регіонів.

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"Така матеріально-технічна підтримка є надзвичайно важливою, оскільки використання цієї техніки підвищить безпеку та ефективність роботи особового складу. Завдяки об’єднаним зусиллям та підтримці зі сторони світової спільноти Україна переможе у цій війні", – зазначив Голова ДСНС Андрій Даник.

Фото: ДСНС України