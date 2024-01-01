Как выглядят гусеничные пожарные машины: фото, видео

Среди малогабаритных машин внимание привлекают дистанционно управляемые комплексы на гусеничном ходу LUF60.АТ австрийской разработки. Они пришли в двух версиях.

В первом случае пожарно-спасательная машина имеет фронтальную мачтовую навеску для эвакуации автомобилей с помощью нижнего захвата. Их операционной зоной могут быть подземные или многоуровневые паркинги, уличные стоянки и тому подобное.

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Благодаря баку с водой, пожарным рукавам и форсункам для подачи мелко распыленной воды из станины машины-эвакуатора может распылять воду. В чистой версии пожаротушения может регулировать толщину струи и подавать ее на расстояние до 60 метров с производительностью до 2400 л/мин, атаковать пеной на расстояние 30 м.

LUF 60 также может осуществлять дымоудаление продуктов сгорания с помощью подачи потока воздуха. Производительность в таком применении доведена до 90 тыс. м3/час.

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Во второй версии эта же модель имеет грузовую платформу и КМУ – крано-манипуляторную установку. Благодаря этому малолитражка способна поднимать груз весом до 500 кг.

Управление КМУ оператор может осуществлять как непосредственно с платформы, так и с поясного дистанционного пункта управления.

Вообще любая из версий универсальная, должна работать там, где традиционная тактика тушения или спасения не эффективна, когда сил и средств для тушения недостаточно или есть угроза жизни спасателей.

Во-первых, эти машины имеют компактные размеры: длина 2,33 м, а ширина – 1350 мм. Высота в транспортном положении 2 м, а в операционном – 2,5 м.

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Во-вторых, гусеничный транспорт имеет надежный дизельный 4-цилиндровый мотор мощностью 140 л.с., чего для 2-тонной машины вполне достаточно. Есть и третий фактор – уверенный радиус дистанционного управления достигает 300 м.

Для перевозки личного состава ГСЧС получила от благотворителей полноприводные автобусы Torsus Praetorian, имеющие украинские корни. Основанное украинцами предприятие Pulsar Expo расположено в Словакии, где изготавливают такие машины. Автобусы Torsus уже известны, используются нашими защитниками, есть они в автопарках ГСЧС.

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"Такая материально-техническая поддержка является чрезвычайно важной, поскольку использование этой техники повысит безопасность и эффективность работы личного состава. Благодаря объединенным усилиям и поддержке со стороны мирового сообщества Украина победит в этой войне", – отметил Председатель ГСЧС Андрей Даник.

Фото: ГСЧС Украины