Пожежна машина Magirus на шасі Iveco стала мішенню ворожого FPV-дрона: фото, відео

Подія сталася цими днями, коли вогнеборці з депо Білозерки прибули за викликом у сусіднє село, що в 12 кілометрах. Щоправда, довести справу до завершення не вдалося, оскільки у небі закружляв ворожий FPV-дрон, оператор якого побачив на моніторі рятувальників під час гасіння пожежі.

Якими мотивами керувався російський пілот дрона, здоровому глузду не піддається, але він скинув бомбу прямо на пожежний автомобіль.

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Вибухівка влучила по згину лівої частини даху й розірвалася над місцем водія, пошматувавши метал, вибивши скло та спричинивши ще одну пожежу. Цього разу – пожежної машини на шасі Iveco з надбудовою Magirus.

На щастя, водій та екіпаж вогнеборців живі. З місцевих жителів від нальоту на спецтранспорт рятівників також ніхто не постраждав. І хоча в жодних повідомленнях модель та виробник техніки не вказується, на фотографії, ймовірно, Iveco Fiat Turbo Fire. Там вгадуються риси техніки, яку Magirus випускав наприкінці минулого століття.

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Вочевидь, це одна з тих машин, які були завезені до України в одному з найбільших конвоїв пожежно-рятувальної спецтехніки два роки тому (травень 2022 року) як подарунок від вогнеборців Італії. Та колона формувалася в дуже швидкому темпі з різних депо країни.

Десь у цій партії подарованих італійцями машин стоїть Iveco, що згодом потрапить до згаданої вище Білозерки, на Миколаївщину чи Харківщину, де також багато пожежних машин ворог розтрощив мінами, снарядами та бомбами з дронів. Фото: ДСНС України

Це були різні моделі з дворядними та однорядними кабінами й цистернами різних обсягів. Єдине у них спільне в тому, що всі машини доправлялися в Україну на ходу, зі справним обладнанням і повною комплектацією. Загалом у тій партії прийшло 45 машин (див. відео внизу).

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Два роки автомобіль чесно ніс службу, рятуючи майно та людей від пожежного лиха. Далі служити не судилося – подарунок італійських колег місію виконав чесно і достойно.