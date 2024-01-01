Пожарная машина Magirus на шасси Iveco стала мишенью вражеского FPV-дрона: фото, видео

Происшествие произошло на днях, когда пожарные из депо Белозерки прибыли по вызову в соседнее село, что в 12 километрах. Правда, довести дело до завершения не удалось, поскольку в небе закружил вражеский FPV-дрон, оператор которого увидел на мониторе спасателей во время тушения пожара.

Какими мотивами руководствовался российский пилот дрона, здравому смыслу не поддается, но он сбросил бомбу прямо на пожарный автомобиль.

Читайте также Пожарные машины Iveco и Mercedes-Benz из Германии передали на Волынь

Взрывчатка попала по сгибу левой части крыши и разорвалась над местом водителя, разорвав металл, выбив стекло и вызвав еще один пожар. На этот раз – пожарной машины на шасси Iveco с надстройкой Magirus.

К счастью, водитель и экипаж пожарных живы. Из местных жителей от налета на спецтранспорт спасателей также никто не пострадал. И хотя ни в каких сообщениях модель и производитель техники не указывается, на фотографии, вероятно, Iveco Fiat Turbo Fire. Там угадываются черты техники, которую Magirus выпускал в конце прошлого века.

Читайте также В Украине создана новая модель пожарно-спасательной машины

Очевидно, это одна из тех машин, которые были завезены в Украину в одном из крупнейших конвоев пожарно-спасательной спецтехники два года назад (май 2022 года) как подарок от пожарных Италии.Та колонна формировалась в очень быстром темпе из разных депо страны.

Где-то в этой партии подаренных итальянцами машин стоит Iveco, что впоследствии попадет в упомянутую выше Белозерку, на Николаевщину или Харьковщину, где также много пожарных машин враг разбил минами, снарядами и бомбами с дронов. Фото: ГСЧС Украины

Это были разные модели с двухрядными и однорядными кабинами и цистернами разных объемов. Единственное у них общее то, что все машины доставлялись в Украину на ходу, с исправным оборудованием и в полной комплектацией. Всего в той партии пришло 45 машин (см. видео внизу).

Читайте также Франция передала Украине партию пожарных и "скорых" автомобилей

Два года автомобиль честно нес службу, спасая имущество и людей от пожарного бедствия. Дальше служить не суждено – подарок итальянских коллег миссию выполнил честно и достойно.