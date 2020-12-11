Даже если эту модель не будут поставлять в Украину официально, можно будет заказать электрический кроссовер из Европы, новый или подержанный, сэкономив на доставке из-за океана.

Норвежское подразделение компании Ford поделилось в Instagram несколькими изображениями первых экземпляров долгожданных электрических кроссоверов Mustang Mach-E, прибывших с завода Куаутитлан в Мексике.

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Эти модели Mustang Mach-E, поставляемые в Норвегию, имеют разные цвета, включая красный, черный, серебряный и серый. Однако, считается, что все эти машины демонстрационные, для дилерских шоурумов, а не клиентские модели. Впрочем, ранее сообщалось, что Ford Mach-E появится в Европе раньше, чем на родине.

Это не первые образцы электрокара, которые дошли до Норвегии, поскольку предыдущий серийный прототип был представлен в видео с исполнительным директором Ford Norway Пером Гуннаром Бергом еще в сентябре этого года. В этом клипе Берг отправил машину из Осло в город Тронхейм, преодолев расстояние 484 км, и прибыл в конечный пункт с 14-процентным остатком энергии в аккумуляторе.

В феврале Ford обнародовал европейскую версию Mustang Mach-E, подтвердив, что модели, оснащенные аккумулятором расширенного диапазона и задним приводом, имеют диапазон пробега в 600 км по циклу WLTP. Внедорожник поддерживает быструю зарядку, и если его подключить к зарядной станции IONITY мощностью 150 кВт, он может пополнить пробег на 93 км за 10 минут.

Для покупателей в США ожидается, что первые поставки начнутся уже в этом месяце. Цены на американскую модель стартуют с отметки 42 895 долларов. Европейская версия в Норвегии стоит от 422 000 крон – 39 448 евро, по текущему курсу.