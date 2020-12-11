Навіть якщо цю модель не поставлятимуть в Україну офіційно, можна буде замовити електричний кросовер з Європи, новий чи вживаний, заощадивши на доставці з-за океану.

Норвезький підрозділ компанії Ford поділився в Instagram кількома зображеннями перших примірників довгоочікуваних електричних кросоверів Mustang Mach-E, що прибули з заводу Куаучітлан в Мексиці.

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Ці моделі Mustang Mach-E, що поставляються до Норвегії, мають різні кольори, включаючи червоний, чорний, срібний та сірий. Однак, вважається, що всі ці машини демонстраційні, для дилерських шоурумів, а не клієнтські моделі. Втім, раніше повідомлялось, що Ford Mach-E з'явиться в Європі раніше, ніж на батьківщині.

Це не перші зразки електрокара, що дійшли до Норвегії, оскільки попередній серійний прототип був представлений у відео з виконавчим директором Ford Norway Пером Гуннаром Бергом ще у вересні цього року. У цьому кліпі Берг відправив машину з Осло до міста Тронхейм, подолавши відстань 484 км, і прибув у кінцевий пункт із 14-відсотковим залишком енергії в акумуляторі.

У лютому Ford оприлюднив європейську версію Mustang Mach-E, підтвердивши, що моделі, оснащені акумулятором розширеного діапазону та заднім приводом, мають діапазон пробігу у 600 км за циклом WLTP. Позашляховик підтримує швидку зарядку, і якщо його підключити до зарядної станції IONITY потужністю 150 кВт, він може поповнити пробіг на 93 км за 10 хвилин.



Для покупців в США очікується, що перші поставки почнуться вже цього місяця. Ціни на американську модель стартують з відмітки 42 895 доларів. Європейська версія у Норвегії коштує від 422 000 крон – 39 448 євро, за поточним курсом.