Немецкий производитель дополнил линейку электрических фургонов моделями дешевле и с более скромными характеристиками.

Mercedes-Benz eVito Tourer и EQV теперь предлагаются с аккумулятором на 60 кВт*ч в дополнение к версиям с блоком на 90 кВт*ч.

Узнайте также: Официально представлен компактвэн BMW 2 Series Active Tourer нового поколения

Электрический минивэн Mercedes-Benz eVito Tourer появился в 2019 году с довольно скромными характеристиками и аккумулятором на 35 кВт*ч, который обеспечивал запас хода до 186 км. В 2020 году эта модель была заменена на более производительную, уже с аккумулятором на 90 кВт*ч и пробегом между зарядками до 370 км. Последнее обновление приносит в линейку силовую установку с аккумулятором на 60 кВт*ч, с которым минивэн способен преодолевать 217-239 км, в зависимости от комплектации.

eVito оснащен зарядным устройством мощностью до 50 кВт, а в списке опций значится зарядка на 80 кВт, с которой можно восстановить энергию значительно быстрее – с 10 до 80% аккумулятор можно подкормить за 35 минут.

Компания говорит, что младший вариант eVito понравится клиентам, для которых важна стартовая цена и тем, кто использует электрокар на коротких, легко прогнозируемых маршрутах. Меньшая батарея также означает снижение общей массы автомобиля на 150 килограммов, которые можно использовать для перевозки дополнительного груза.

Более роскошный собрат eVito – Mercedes-Benz EQV, получил такую же уменьшенную батарею и теперь предлагается в версиях EQV 300 и EQV 250. Запас хода "урезанной" версии – 213-236 км. В стандартное оснащение такой модификации уже входит бортовое зарядное устройство мощностью 80 кВт.

Mercedes-Benz не раскрыл цены доступных версий электромобилей, однако на немецком сайте марки уже обновились ценники для EQV. Версия с индексом 250 и аккумулятором на 60 кВт*ч стоит на 3 570 евро дешевле чем EQV 300. Последний оценивается на домашнем рынке в 71 388 евро.