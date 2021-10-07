Німецький виробник доповнив лінійку електричних фургонів дешевшими моделями зі скромнішими характеристиками.

Mercedes-Benz eVito Tourer та EQV тепер пропонуються з акумулятором на 60 кВт*год, в доповнення до версій з блоком на 90 кВт*год.

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Електричний мінівен Mercedes-Benz eVito Tourer з'явився у 2019 році з досить скромними характеристиками та акумулятором на 35 кВт*год, який забезпечував запас ходу до 186 км. У 2020 році ця модель була замінена на більш продуктивну, вже з акумулятором на 90 кВт*год і пробігом між зарядками до 370 км. Останнє оновлення приносить в лінійку силову установку з акумулятором на 60 кВт*год, з яким мінівен здатен долати 217–239 км, залежно від комплектації.

eVito оснащений зарядним пристроєм потужністю до 50 кВт, а у списку опцій значиться зарядка на 80 кВт, з якою можна відновити енергію значно швидше – з 10 до 80% акумулятор можна підживити за 35 хвилин.

Компанія каже, що молодший варіант eVito сподобається клієнтам, для яких важлива стартова ціна та тим, хто використовує електрокар на коротких, легко прогнозованих маршрутах. Менша батарея також означає зниження загальної маси автомобіля на 150 кілограмів, які можна використовувати для перевезення додаткового вантажу.

Більш розкішний побратим eVito – Mercedes-Benz EQV, отримав таку ж зменшену батарею і тепер пропонується у версіях EQV 300 та EQV 250. Запас ходу “урізаної” версії становить 213–236 км. У стандартне оснащення такої модифікації вже входить бортовий зарядний пристрій потужністю 80 кВт.

Mercedes-Benz не розкрив ціни доступніших версій електромобілів, однак на німецькому сайті марки вже оновились цінники для EQV. Версія з індексом 250 та акумулятором на 60 кВт*год коштує на 3570 євро дешевше за EQV 300. Останній оцінюється на домашньому ринку у 71 388 євро.