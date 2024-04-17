За последние 5 лет продажи Jeep начали существенно падать, поэтому компания может оснастить электрические Wagoneer S и Recon двигателем внутреннего сгорания для увеличения спроса среди покупателей.

В 2018 году Jeep продал 973 227 экземпляров своих моделей, тогда как в 2023 году показатели упали до 643 000 в год. Одной из причин этого стало снятие с производства доступных моделей Renegade и Cherokee.

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Однако, глава Jeep - Антонио Филоса, в своем интервью Automotive News, сообщил, что у компании есть план, как именно исправить ситуацию. Компания может выпустить бензиновые аналоги двух своих электрических внедорожников.

Это возможно благодаря платформе STLA Large, которая позволяет создавать как электрические, так и бензиновые модели. Она стала основой нового Doodge Cherger и, как сообщается, Alfa Romeo Giulia и Stelvio следующего поколения также получат эту платформу.

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Руководитель Jeep сказал, что компания должна использовать возможность создать версии с ДВС, иначе эту нишу на рынке займет кто-то другой. Эти модели, вероятно, будут доступнее электрических версий и должны помочь компании достичь амбициозного плана в миллион продаж в США в год.





Известно, что электрический Jeep Wagoneer S поступит в продажу уже в третьем квартале этого года. Кроссовер будет иметь 600 л.с. и разгон от 0 до 100 км/ч всего за 3,5 секунды, что делает его самой быстрой моделью бренда.

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Автомобиль будет иметь до 650 км запаса хода и полный привод. Меньший Recon дебютирует в конце года, а продажи начнутся в 2025 году. Его технические характеристики пока не оглашаются.