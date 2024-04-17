За останні 5 років продажі Jeep почали суттєво падати, тому компанія може обладнати електричні Wagoneer S і Recon двигуном внутрішнього згорання для збільшення попиту серед покупців.

У 2018 році Jeep продав 973 227 екземплярів своїх моделей, тоді як у 2023 році показники впали до 643 000 на рік. Однією з причин цього стало зняття з виробництва доступних моделей Renegade і Cherokee.

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Однак керівник Jeep Антоніо Філоса в своєму інтерв'ю Automotive News повідомив, що у компанії є план, як саме виправити ситуацію. Компанія може випустити бензинові аналоги двох своїх електричних позашляховиків.

Це можливо завдяки платформі STLA Large, яка дозволяє створювати як електричні, так і бензинові моделі. Вона стала основою нового Doodge Cherger та, як повідомляється, Alfa Romeo Giulia та Stelvio наступного покоління також отримають цю платформу.

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Керівник Jeep сказав, що компанія має використати можливість створити версії з ДВЗ, інакше цю нішу на ринку займе хтось інший. Ці моделі, ймовірно, будуть доступнішими за електричні версії й мають допомогти компанії досягнути амбітного плану в мільйон продажів в США на рік.





Відомо, що електричний Jeep Wagoneer S надійде у продаж вже в третьому кварталі цього року. Кросовер матиме 600 к.с. та розгін від 0 до 100 км/год всього за 3,5 секунди, що робить його найшвидшою моделлю бренду.

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Автомобіль матиме до 650 км запасу ходу та повний привід. Менший Recon дебютує наприкінці року, а продажі почнуться в 2025 році. Його технічні характеристики поки не оголошуються.