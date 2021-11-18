Hyundai обещает выпустить серийную модель на основе концепта в 2023 году.

Минималистичный дизайн кузова Hyundai SEVEN продолжает тенденцию, заложенную серийным Ioniq 5 и концептом будущего Ioniq 6, названным Prophecy (пророчество). А интерьер концепт-кара обещает домашний уют, благодаря креслам, выполненным как мебель для дома. Кроме того, серийному электрическому кроссоверу обещают “гигиенические функции”, экологические материалы и инновации снаружи и внутри.

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Шоу-кар Hyundai SEVEN перевоплотится во флагманский Ioniq 7 не раньше 2023 года и за это время должен избавиться от таких вещей, как джойстик вместо руля, двери без ручек и дверной проем без центральной стойки. В свое время компания Hyundai решилась вывести на рынок автомобиль с асимметричным дизайном дверей – спортивный хэтчбек Veloster, а теперь повторила этот трюк с концептом SEVEN. Со стороны водителя у него только одна дверца.

Внешне, особенно спереди, SEVEN напоминает минивэн Staria, благодаря световой подписи оптики – пиксельной световой ленте, которая соединяет борта и вертикальные фары вдоль бампера. Колесные диски имеют активные воздушные заслонки, которые открываются для снижения сопротивления воздуха. Колесная база Hyundai SEVEN составляет 3,2 метра, что больше, чем у Palisade.

Центр внимания в шоу-каре SEVEN смещен в салон. Вместо традиционных рулей и педалей здесь есть только джойстик, который можно вообще спрятать, включив автопилот. Салон предусматривает возможность трансформации, изготовлен из эко-материалов и вторсырья, причем полностью обработан антибактериальным веществом.

Фото: концепт Hyundai SEVEN / Hyundai, Autoblog

Внутри есть панорамная крыша, которая превращается в экран нажатием кнопки, встроенный холодильник, машинка для чистки обуви, система очистки воздуха Hygiene Airflow System и функция ультрафиолетового обеззараживания UVC Sterilization.

Hyundai лишь мимоходом упомянул о силовой установке SEVEN, пообещав то же, что и Kia Concept EV9, построенном на той же платформе – возможность скоростной зарядки за 20 минут (от 10 до 80 процентов энергии) и запас хода более 480 километров.

Также известно, что серийный Ioniq 7 будет иметь пневмоподвеску, автопилот третьего уровня автономности с набором ассистентов активной безопасности ADAS Hyundai.