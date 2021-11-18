Hyundai обіцяє випустити серійну модель на основі концепту у 2023 році.

Мінімалістичний дизайн кузову Hyundai SEVEN продовжує тенденцію, закладену серійним Ioniq 5 та концептом майбутнього Ioniq 6, названим Prophecy (пророцтво). А інтер’єр концепт-кара обіцяє домашній затишок, завдяки кріслам, виконаним як меблі для дому. Крім того, серійному електричному кросоверу обіцяють “гігієнічні функції”, екологічні матеріали та інновації зовні та всередині.

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Шоу-кар Hyundai SEVEN перевтілиться у флагманський Ioniq 7 не раніше 2023 року і за цей час повинен позбутись таких речей, як джойстик замість керма, двері без ручок та дверний отвір без центральної стійки. Свого часу компанія Hyundai зважилась вивести на ринок автомобіль з асиметричним дизайном дверей – спортивний хетчбек Veloster, а тепер повторила цей трюк з концептом SEVEN. З боку водія у нього лише одні дверцята.

Зовні, особливо спереду, SEVEN нагадує мінівен Staria, завдяки світловому підпису оптики – піксельній світловій стрічці, що з’єднує борти й вертикальним фарам обабіч бампера. Колісні диски мають активні повітряні заслінки, що відкриваються для зниження опору повітря. Колісна база Hyundai SEVEN становить 3,2 метра, що більше, ніж у Palisade.

Центр уваги в шоу-карі SEVEN зміщений в салон. Замість традиційних керма та педалей тут є лише джойстик, який можна взагалі сховати, увімкнувши автопілот. Салон передбачає можливість трансформації, виготовлений з еко-матеріалів та переробленої сировини, причому повністю оброблений антибактеріальною речовиною.

Фото: концепт Hyundai SEVEN / Hyundai, Autoblog

Всередині є панорамний дах, який перетворюється на екран натисканням кнопки, вбудований холодильник, машинка для чищення взуття, система очищення повітря Hygiene Airflow System та функція ультрафіолетового знезараження UVC Sterilization.

Hyundai лиш мимохідь згадав про силову установку SEVEN, пообіцявши те ж, що й Kia Concept EV9, збудованому на тій же платформі –можливість швидкісного заряджання за 20 хвилин (від 10 до 80 відсотків енергії) та запас ходу понад 480 кілометрів.

Також відомо, що серійний Ioniq 7 матиме пневмопідвіску, автопілот третього рівня автономності з набором асистентів активної безпеки ADAS Hyundai.