Электрический Mercedes-Benz G-Class никто не покупает: в чем причина

Как пишет немецкое издание Handelsblatt, показатель продаж электрического “Geländewagen” настолько низкий, что автопроизводитель рассматривает возможность адаптации полностью электрического внедорожника на версию с двигателем внутреннего сгорания (EREV).

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Полностью электрический G580 с технологией EQ дебютировал в прошлом году в апреле, но, как оказалось, годовые продажи оказались гораздо ниже, чем ожидала компания Mercedes-Benz. “Автомобиль стоит у дилеров как свинец; это полный провал”, – сказал изданию один из руководителей немецкого бренда.

Согласно данным Dataforce и Marklines, до конца апреля этого года электрический внедорожник стоимостью от 142 621 евро нашел лишь 1450 европейских покупателей, 61 в Южной Корее и только 58 в Китае, где любят электромобили. В отчете даже намекается, что немецкий автопроизводитель не смог продать ни одного экземпляра в США.

Несмотря на это, бензиновый G-Class превосходит свой полностью электрический аналог по продажам в семь раз. В отличие от EQS и EQE, плохие результаты G-Class EV нельзя объяснить скучным дизайном, поскольку он выглядит почти так же, как и популярная модель с двигателем внутреннего сгорания.

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Вероятно, главными причинами низкого спроса покупателей является довольно скромный запас хода в 473 км по WLTP, а также больший вес, по сравнению с бензиновой версией, что негативно влияет на его буксировочную способность. Покупатели роскошных автомобилей также остаются неуверенными в преимуществах электромобиля, предпочитая традиционной роскоши и статуса, сочетающиеся с большим, мощным бензиновым двигателем,