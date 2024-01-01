Електричний Mercedes-Benz G-Class ніхто не купує: в чому причина

Як пише німецьке видання Handelsblatt, показник продажів електричного “Geländewagen” настільки низький, що автовиробник розглядає можливість адаптації повністю електричного позашляховика на версію з двигуном внутрішнього згорання (EREV).

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Повністю електричний G580 з технологією EQ дебютував минулого року у квітні, але, як виявилось, річні продажі виявились набагато нижчими, ніж очікувала компанія Mercedes-Benz. “Автомобіль стоїть у дилерів як свинець; це повний провал”, – сказав виданню один з керівників німецького бренду.

Згідно з даними Dataforce та Marklines, до кінця квітня цього року електричний позашляховик вартістю від 142 621 євро знайшов лише 1450 європейських покупців, 61 у Південній Кореї та лише 58 у Китаї, де полюбляють електромобілі. У звіті навіть натякається, що німецький автовиробник не зміг продати жодного екземпляра в США.

Попри це, бензиновий G-Class перевершує свій повністю електричний аналог за продажами в сім разів. На відміну від EQS та EQE, погані результати G-Class EV не можна пояснити нудним дизайном, оскільки він виглядає майже так само, як і популярна модель з двигуном внутрішнього згоряння.

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Ймовірно, найголовнішими причинами низького попиту покупців є доволі скромний запас ходу в 473 км за WLTP, а також більша вага, порівняно з бензиновою версією, що негативно впливає на його буксирувальну здатність. Покупці розкішних автомобілів також залишаються невпевненими в перевагах електромобіля, віддаючи перевагу традиційній розкоші та статусу, що поєднуються з великим, потужним бензиновим двигуном,