Совсем новый Opel. Вот так описывает генеральный директор автопроизводителя Майкл Лохшеллер, говоря о кроссовере, который продается с 2013 года.

В течение последних двух месяцев Opel понемногу раскрывает детали об электрическом кроссовере, который будет в основе нового модельного ряда.

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Главная особенность “совершенно нового Опеля” – модульная платформа CMP, та же, которую в материнской PSA называют EMP1. Она позволит вмещать как электроприводы, так и гибриды и традиционные ДВС.

Новый Mokka будет выполнен в стилистике концепции Opel Vizor, впервые показанной в 2018 году на прототипе GT X Experimental. Она заключается в повторении одного элемента формы в разных частях автомобиля. В частности, лицевая часть Mokka будет иметь одинаковые линии с кормой и будет повторяться внутри.

Информации о силовых установках для электрокара Mokka пока нет. Единственный имеющийся электрический автомобиль в портфолио производителя – хэтчбек Corsa E. Ситикар оснащается аккумулятором мощностью 50 кВт/ч, что обеспечивает максимальную дальность пробега в 330 км, а электромотор развивает 136 л.с. и 260 Нм крутящего момента.

Официальный рыночный дебют нового семейства Mokka, включая и электрическую версию, запланирован на начало следующего года.

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