Зовсім новий Opel. Ось так описує генеральний директор автовиробника Майкл Лохшеллер, говорячи про кросовер, який продається з 2013 року.

Протягом останніх двох місяців Opel помалу розкриває деталі про електричний кросовер, котрий буде в основі нового модельного ряду.

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Головна особливість “абсолютно нового Опеля” – модульна платформа CMP, та ж, яку в материнській PSA називають EMP1. Вона дозволить вміщувати як електроприводи, так і гібриди та традиційні ДВЗ.

Новий Mokka буде виконаний у стилістиці концепці Opel Vizor, вперше показаній у 2018 році на прототипі GT X Experimental. Вона полягає у повторенні одного елемента форми у різних частинах автомобіля. Зокрема, лицьова частина Mokka матиме однакові лінії з кормою та повторюватиметься всередині.

Інформації про силові установки для електрокара Mokka поки немає. Єдиний наявний електричний автомобіль у портфоліо виробника – хетчбек Corsa E. Сітікар оснащуєтться акумулятор потужністю 50 кВт/год, що забезпечує максимальну дальність пробігу в 330 км, а електромотор розвиває 136 к.с. і 260 Нм крутного моменту.

Офіційний ринковий дебют нового сімейства Mokka, включаючи й електричну версію, запланований на початок наступного року.

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