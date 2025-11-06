Электрический тягач Mercedes еАктгоѕ 600 получил незначительный тюнинг и стал привлекательнее

Премьера привлекательной версии еActros 600 с кузовом ProCabin на днях состоялась в автопарке Kisjes Transport во время ежегодной корпоративной вечеринки, которую осветили на странице Linkedin.

Грузовик был перелицован в одном месте, покрашен в другом и профессионально декалькован еще в третьем.

Бросаются в глаза угловые крышки, вклеены как для красоты, так и для разрезания встречных потоков. Фото: Kisjes Transport

Трое в деле, не считая производителя

На всех этапах привлеченные компании активно сотрудничали, общаясь и консультируясь между собой в специально созданном чате. Это приложение обеспечивало прозрачное общение, в ходе которого вырабатывались необходимые решения.

Появление машины состоялось благодаря:

Wensink Trucks – изготовление, транспортировка;

Spuiterij B. de Wilde – покраска;

Cees Effect Reclame – декор, аэрографика.

Без чванства, но стильно и эксклюзивно

По замыслу Kisjes Transport здесь среди прочего использовали хромированную окантовку, дополнительные фары, пневматические клаксоны и полированные колесные диски. Это добавило красоты и сделало грузовик стильным.

Кроме того, появились большие угловые крышки, приклеены так же как и капот транспортного средства. Это дополнение было установлено, чтобы придать характерной, ультрагладкой передней части новых Actros немного аэрохарактера.



Радоваться есть чему, потому что замысел вылился в реальный продукт эстетики и наслаждения. Фото: Kisjes Transport

При этом рабочие характеристики перелицованного магистрального тягача Mercedes-Benz eActros 600 остались неизменными. Поскольку Kisjes Transport занимается обслуживанием потребностей строительной отрасли, то машина ходит на дальние расстояния.

Такому плечу перевозок способствует то, что эта аккумуляторная фура имеет стабильный пробег на одном заряде батареи 500 километров и быструю зарядку. В составе этого автопоезда – шторный полуприцеп с управляемой третьей осью, что улучшает маневренность в городских условиях.

Отмечается, что это не первый электромобиль в цветах этого перевозчика. Ранее, еще в 2024 году, компания приняла поставку Volvo FH Aero Electric.

Не крикливо, без лишней внешней атрибутики, но получилось ненавязчиво и стильно. Фото: Kisjes Transport