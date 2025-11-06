Електричний тягач Mercedes еActros 600 отримав незначний тюнінг та став привабливішим

Прем'єра привабливої версії еActros 600 з кузовом ProCabin днями відбулася в автопарку Kisjes Transport під час щорічної корпоративної вечірки, яку висвітлили на сторінці Linkedin.

Вантажівка була перелицьована в одному місці, пофарбована в іншому та професійно декалькована в третьому.

Впадають в око кутові кришки, вклеєні як для краси, так і для розрізання зустрічних потоків. Фото: Kisjes Transport

Троє в справі, не враховуючи виробника

На всіх етапах долучені компанії активно співпрацювали, спілкуючись та консультуючись між собою у спеціально створеному чаті. Цей додаток забезпечував прозоре спілкування, в ході якого вироблялися необхідні рішення.

Поява машини відбулася завдяки:

Wensink Trucks – виготовлення, транспортування;

Spuiterij B. de Wilde – фарбування;

Cees Effect Reclame – декор, аерографіка.

Без чванства, але стильно та ексклюзивно

За задумом Kisjes Transport тут серед іншого використали хромовану окантовку, додаткові фари, пневматичні клаксони та поліровані колісні диски. Це додало краси й зробило вантажівку стильною.

Окрім того, з'явилися великі кутові кришки, приклеєні так само як і капот транспортного засобу. Це доповнення було встановлено, щоб надати характерній, ультрагладкій передній частині нових Actros трохи більше аерохарактеру.



Радіти є чому, бо задум вилився в реальний продукт естетики й насолоди. Фото: Kisjes Transport

При цьому робочі характеристики перелицьованого магістрального тягача Mercedes-Benz eActros 600 лишилися незмінними. Оскільки Kisjes Transport займається обслуговуванням потреб будівельної галузі, то машина ходить на далекі відстані.

Такому плечу перевезень сприяє те, що ця акумуляторна фура має стабільний пробіг на одному заряді батареї 500 кілометрів та швидку зарядку. В складі цього автопоїзда – шторний напівпричіп з керованою третьою віссю, що покращує маневровість в міських умовах.

Зазначається, що це не перший електромобіль у кольорах цього перевізника. Раніше, ще у 2024 році, компанія прийняла поставку Volvo FH Aero Electric.

Не крикливо, без зайвої зовнішньої атрибутики, але вийшло ненав'язливо й стильно. Фото: Kisjes Transport