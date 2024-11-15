Электробусы BYD будут собирать в Азербайджане

Толчком для такого решения стал крупный заказ на электробусы. В июле компания BYD выиграла конкурс правительства Азербайджана на поставку 160 единиц электробусов. По условиям контракта, это 12-метровые модели K9UD.

Правительство Азербайджана приняло решение покупать 200 электрических автобусов у BYD ежегодно между 2025 и 2028 годами. Для этого китайский производитель NEV будет собирать их на месте. Об этом рассказывает cnevpost.com и другие ресурсы.

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13 ноября BYD подписал соглашение с правительством Азербайджана по проекту китайского электробуса K9UD азербайджанского производства. Это было сделано на полях 29-й конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата COP29, проходившей в Баку.

Фото: сайты cnevpost.com / magyarbusz.info

Для надлежащего транспортного обслуживания этого мероприятия и примера перехода на альтернативные чистые источники транспортного обеспечения, Баку приобрела упомянутые 160 единиц K9UD, 12-метрового электробуса, созданного для COP29.

В дальнейшем технику для столицы и городов Азербайджана китайская компания будет выпускать на созданной базе Сумгаитского индустриального парка. Проектная мощность составит 200 электробусов в год.

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Пассажирская машина K9UD имеет длину 12 200 мм, ширину 2 550 мм, высоту 3 300 мм и вес 19,5 тонны. Литий-железо-фосфатные батареи емкостью 422 кВт-ч будут питать два электродвигателя по 150 кВт. Запас хода составляет 450 км.

Трехдверные соло-автомобили темно-зеленого цвета в отличие от обычного бордового цвета парка машин BakuBus рассчитаны на 33 пассажирских сиденья 2+2. Кроме 160 новых электробусов BYD также установил 100 электрических зарядных устройств.

Фото: сайт magyarbusz.info

Нынешний парк общественных автобусов азербайджанской столицы насчитывает около 2100 транспортных средств – причем тысяча из них имеет возраст старше 15 лет. Настало время их срочной замены.

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Напомним, в марте 2022 года BYD прекратила производство и продажу транспортных средств, полностью работающих от двигателей внутреннего сгорания, сосредоточившись на производстве гибридов и чисто электрических транспортных средств.