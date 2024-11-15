Електробуси BYD складатимуть в Азербайджані

Поштовхом для такого рішення стало велике замовлення на електробуси. У липні компанія BYD виграла конкурс уряду Азербайджану на поставку 160 одиниць електробусів. За умовами контракту, це 12-метрові моделі K9UD.

Уряд Азербайджану прийняв рішення купувати 200 електричних автобусів у BYD щороку між 2025 і 2028 роками. Задля цього китайський виробник NEV збиратиме їх на місці. Про це розповідає cnevpost.com та інші ресурси.

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13 листопада BYD підписав угоду з урядом Азербайджану щодо проєкту китайського електробуса K9UD азербайджанського виробництва. Це було зроблено на полях 29-ї конференції сторін Рамкової конвенції ООН про зміну клімату COP29, що проходила у Баку.

Фото: сайти cnevpost.com / magyarbusz.info

Задля належного транспортного обслуговування цього заходу та прикладу переходу на альтернативні чисті джерела транспортного забезпечення, Баку придбала згадані 160 одиниць K9UD, 12-метрового електробуса, створеного для COP29.

В подальшому техніку для столиці та міст Азербайджану китайська компанія випускатиме на створеній базі Сумгаїтського індустріального парку. Проєктна потужність становитиме 200 електробусів на рік.

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Пасажирська машина K9UD має довжину 12 200 мм, ширину 2 550 мм, висоту 3 300 мм і вагу 19,5 тонни. Літій-залізо-фосфатні батареї місткістю 422 кВт-год живитимуть два електродвигуни по 150 кВт. Запас ходу становить 450 км.

Тридверні соло-автомобілі темно-зеленого кольору на відміну від звичайного бордового кольору парку машин BakuBus розраховані на 33 пасажирські сидіння 2+2. Окрім 160 нових електробусів BYD також встановив 100 електричних зарядних пристроїв.

Фото: сайт magyarbusz.info

Нинішній парк громадських автобусів азербайджанської столиці нараховує близько 2100 транспортних засобів – причому тисяча з них має вік старше 15 років. Настав час їх термінової заміни.

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Нагадаємо, у березні 2022 року BYD припинила виробництво та продаж транспортних засобів, які повністю працюють від двигунів внутрішнього згоряння, зосередившись на виробництві гібридів і чисто електричних транспортних засобів.