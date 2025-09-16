Электромобиль из Николаева представлен на двух международных автосалонах в Германии

Главная особенность этой машины в том, что для человека в кресле колесном (КК) не нужны помощники для заезда в салон или выезда из него. Все значительно проще – салон опускается до уровня земли и указанный человек без посторонней помощи попадает внутрь или выезжает наружу.

Как пишет на своей ФБ-странице разработчик Megoelectric UA, это пока прототип, но он уже на 70% готов к серийному производству.

Самая привлекательная характеристика новичка видится в приседании пола до уровня земли. Это вызвало живой интерес у посетителей Мюнхенской выставки. Подобное ожидается и в Дюссельдорфе – "приседание" пола до самой земли считается революционным решением.

Второй постулат привлекательности специалисты увидели в возможности человека в КК самостоятельно управлять таким автомобилем. В салоне перед рулем нет стационарного места для водителя, но есть место для КК.

Фото: Megoelectric UA

Человек в кресле колесном способен сам, не сходя со своего кресла, собственноручно взяться за управление автомобилем. Водительская зона и эргономика управления создавались именно для водителя в таком физическом состоянии.

В-третьих, для удобств заезда здесь установлены широкие раздвижные двери сквозного действия – они как с левого борта, так и с правого.

Сам салон просторный, имеет в длину 2,4 м, что соответствует принятым стандартам – 1,2 м на один ряд для перевозки человека в КК. Это уже второй фактор привлекательности. Таким образом можно разместить внутри не одного человека в кресле колесном, а два кресла колесные с людьми.

При этом один из этих людей может управлять автомобилем. Это удобно уже и потому, что человек в кресле колесном может работать водителем, например, предоставляя услуги такси или логистические услуги.

Технические характеристики:

длина – 4 м;

ширина – 1,4 м;

высота – 1,65 м;

клиренс – 14 см;

вес – до 800 кг,

мощность двигателя – 3 кВт/4 л.с.;

скорость – до 60 км/ч.

Фото: Megoelectric UA

По пробегу потенциала в стандартной комплектации хватает на 100 километров хода. Но эту величину не стоит считать постоянной, потому что при предварительном заказе емкость батареи можно подобрать под нужды. Особенно, когда таксомотор для обслуживания людей с недостатками подвижного аппарата и водителем на нем работает человек в КК.

Предварительно назван ценник. Стоимость такого серийного автомобиля со стандартной батареей будет до 10 тысяч евро, что в конвертации будет соответствовать сумме 480 500 грн.