Ютубер собственноручно сделал винтовой велосипед с колесами, напечатанными на принтере: видео

Самобалансирующиеся велосипеды и электрические байки Брутона с системой вращения и скольжения колес во всех направлениях заставляют задуматься даже дипломированных инженеров-конструкторов. А он всего лишь ютубер, хотя в душе конструктор, дизайнер, инженер-механик, изобретатель, робототехник и вообще на все руки домашний мастер. Да и не только домашний, поскольку его работами восхищается весь мир.

Одну из его недавних наработок даже трудно определить по типу ходовой. С одной стороны будто велосипед или мотоцикл, а с другой – то причудливое транспортное средство имеет четыре всенаправленные колеса. Они могут самостоятельно балансировать, как сигвей, и двигаться в любом направлении. И это невероятное детище ютубера реально едет!

Его винтовой велосипед из четырех колес – не что иное, как всенаправленный велосипед. Там две пары меканумных колес собраны и расположены так, чтобы двигаться противоположно друг другу. Каждое колесо имеет ременной привод от четырех отдельных электродвигателей. Они стоят над рамой вверху.

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Довольно интересно наблюдать за видео, в котором поэтапно, в ускоренном темпе, Джеймс Брутон рассказывает о строительстве этого транспортного средства. Интересно и то, что значительная часть компонентов колеса для каждого блока печатается Джеймсом на 3D-принтере с использованием различных материалов и процессов.

Материал действительно разнообразный. Для внешнего колеса используется фанера. Более прочные материалы используются как для клиньев, так и для отдельных маленьких колес, которые устанавливаются под углом 45 градусов по окружности каждого большего колеса.

Для каждого из этих отдельных роликов подбираются меньшие подшипники, а большие подшипники идут на колеса. Маленькие клинья для прочности как приклеены, так и прикручены, из-за чего они не разойдутся и не будут подвергать опасности Брутона или кого-то другого во время езды.

Брутон построил собственные колеса Mecanum диаметром 360 мм для винтового велосипеда, напечатав многие компоненты с помощью 3D-печати. Он установил эти четыре колеса сбоку, поскольку их основной работой обычно является быстрая самобалансировка шасси. Каждый из них приводится в движение зубчатым резиновым ремнем, соединенным с электродвигателем и, таким образом, способен двигаться вперед или назад, при необходимости может ехать в сторону или по диагонали.

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Есть видео, где он катается в комнате. Хорошо воспринимается. Однако более интересно воспринимаются кадры с парковки, где показ ходовых свойств и маневров винтового велосипеда более удивительные.

Электронный блок управления, который он построил и запрограммировал, контролирует работу больших колес, которые могут без изменения положения двигать самобалансирующееся транспортное средство в любом направлении.

Ручное управление простое, но оно несколько отличается от того, что может ожидать любой опытный велосипедист или мотоциклист. Как слева, так и справа есть поворотные ручки, а также тумблеры, которые влияют на то, в каком направлении поворотные ручки заставляют двигаться велосипед.

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Здесь отсутствует управление ногами, поскольку Брутон сосредоточил все под ручное управление. Как и Segway, транспортное средство можно наклонить влево или вправо и начать движение в любом направлении.

Теперь поклонники технического творчества ютубера ждут следующее видео с показом винтового велосипеда на слаломе или курсе навыков, чтобы продемонстрировать его управляемость. Вероятно, такой сюжет уже готовится. Подождем.

Фото/видео: Джеймс Брутон