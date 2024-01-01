Ютубер власноруч зробив гвинтовий велосипед з колесами, надрукованими на принтері: відео

Самобалансуючі велосипеди та електричні байки Брутона з системою обертання і ковзання коліс у всіх напрямках змушують задуматися навіть дипломованих інженерів-конструкторів. А він лише ютубер, хоча в душі конструктор, дизайнер, інженер-механік, винахідник, робототехнік і взагалі на всі руки домашній майстер. Та й не тільки домашній, оскільки його роботами захоплюється весь світ.

Одне з його недавніх напрацювань навіть важко визначити за типом ходової. З одного боку ніби велосипед чи мотоцикл, а з іншого – той химерний транспортний засіб має чотири всенаправлені колеса. Вони можуть самостійно балансувати, як сігвей, і рухатися у будь-якому напрямку. І це неймовірне дітище ютубера реальне їде!

Його гвинтовий велосипед з чотирьох коліс – не що інше, як всеспрямований велосипед. Там дві пари меканумних коліс зібрані та розташовані так, щоб рухатися протилежно один одному. Кожне колесо має ремінний привід від чотирьох окремих електродвигунів. Вони стоять над рамою вгорі.

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Доволі цікаво спостерігати за відео, в якому поетапно, у прискореному темпі, Джеймс Брутон розповідає про будівництво цього транспортного засобу. Цікаво й те, що значна частина компонентів колеса для кожного блоку друкується Джеймсом на 3D-принтері з використанням різних матеріалів і процесів.

Матеріал й справді різноманітний. Для зовнішнього колеса використовується фанера. Більш міцні матеріали використовуються як для клинів, так і для окремих маленьких коліс, які встановлюються під кутом 45 градусів по колу кожного більшого колеса.

Для кожного з цих окремих роликів підбираються менші підшипники, більші підшипники йдуть на колеса. Маленькі клини для міцності як приклеєні, так і прикручені, через що вони не розійдуться і не будуть наражати на небезпеку Брутона або когось іншого під час їзди.

Брутон побудував власні колеса Mecanum діаметром 360 мм для гвинтового велосипеда, надрукувавши багато компонентів за допомогою 3D-друку. Він встановив ці чотири колеса збоку, оскільки їх основною роботою здебільшого є швидке самобалансування шасі. Кожен з них приводиться в рух зубчастим гумовим ременем, з’єднаним з електродвигуном і, таким чином, здатний рухатися вперед або назад, за потреби може їхати вбік чи по діагоналі.

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Є відео, де він катається в кімнаті – гарно сприймається. Однак більш цікаво сприймаються кадри з парковки, де показ ходових властивостей та маневрів гвинтового велосипеда більш дивовижні.

Електронний блок управління, який він побудував і запрограмував, контролює роботу великих коліс, які можуть без зміни положення рухати самобалансуючий транспортний засіб у будь-якому напрямку.

Ручне управління просте, але воно дещо відрізняється від того, що може очікувати будь-який досвідчений велосипедист чи мотоцикліст. Як ліворуч, так і праворуч є поворотні ручки, а також тумблери, які впливають на те, в якому напрямку поворотні ручки змушують рухатися велосипед.

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Тут відсутнє керування ногами, оскільки Брутон зосередив все під ручне управління. Як і Segway, транспортний засіб можна нахилити вліво або вправо і розпочати рух у будь-якому напрямку.

Тепер прихильники технічної творчості ютубера чекають на наступне відео з показом гвинтового велосипеда на слаломі чи курсі навичок, щоб продемонструвати його керованість. Ймовірно, такий сюжет вже готується. Почекаємо.

Фото/відео: Джеймс Брутон