Сучасні винахідники коліс не перестають дивувати. Чергова вигадка утаємниченого ютубера під ніком The Q знову викликала неабиякий інтерес шанувальників велосипедів.

Фантазія інженера-дивака, котрий у свій час показав світу трикутні, квадратні і навіть гусеничні колеса на рамі класичного велосипеда, не залишила без уваги пляжні капці. Винахідник вирішив з них зробити велосипедні шини. І зробив.

Щоправда, це не суцільний обідок з капців, що замінив камеру й покришку на ободі, а щось на зразок млина, на кінцівки якої у вигнутій конфігурації приварені пластини виглядуі підошви личаків.

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Звісно, обідок велосипедного колеса відсутній. Винахідник просто викинув передній і задній ободи, взявши в роботу лише втулки. Їх також переробив, оскільки потрібно було розмістити колоподібний набір трубок з навареними металевими личаками, до яких кріпляться капці.

Роботи було зроблено дуже багато, оскільки на кожне колесо потрібно було нарізати, зачистити задирки на 14 трубках, стільки ж обробити пластин личаків. І все це наварити на втулки з дисковими пластинами.

На фінішному етапі проведено взування. Цей процес також виявився трудомістким. Кожен капець кріпився до вигнутої пластини личака чотирма болтами з гайками. Зрештою, вийшов великий млин з капцями, що відтворив "інноваційне" колесо.

Найпростішою операцією стало розміщення готових коліс на рамі. Тут звичайне кріплення, підвладне будь-якому школяру. Втім їзда на незвичному витворі також звичайна, хоча з акустичним супроводом – капці луплять по асфальту доволі гучно і розганяють горобців звідусіль.

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І хоча весь операційний процес на відео сприймається цікаво, що й приваблює глядача й підписників каналу, яких у винахідника аж 13,4 мільйона, черговий "винахід" інженера абсолютно не практичний.

Окрім того, вартість матеріалу та витраченого часу на створення “капцевого ходу”, мабуть, вартий чотирьох звичайних велосипедів. Втім, це дивацтво за три дні набрало 114 956 переглядів та майже 6 тисяч схвальних лайків з пальчиком догори.

Під утаємниченим ютубером з ніком The Q, швидше за все, ховається український аматор- інженер Сергій Гордєєв. Однак на інтерв’ю він поки не зголошується, тож навіщо щоразу створює велосипед, невідомо.