Современные изобретатели колес не перестают удивлять. Очередная выдумка скрытого ютубера под ником The Q вновь вызвала большой интерес поклонников велосипедов.

Фантазия инженера-чудака, который в свое время показал миру треугольные, квадратные и даже гусеничные колеса на раме классического велосипеда, не оставила без внимания пляжные тапочки. Изобретатель решил из них изготовить велосипедные шины. И сделал.

Правда, это не сплошной ободок из тапочек, заменивших камеру и покрышку на ободе, а что-то вроде мельницы, на конечности которой в изогнутой конфигурации приварены пластины в виде подошвы лаптей.

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Конечно, ободок велосипедного колеса отсутствует. Изобретатель просто выбросил передний и задний ободья, взяв в работу только втулки. Их также переработал, поскольку нужно было разместить кругообразный набор трубок с наваренными металлическими лаптями, к которым крепятся тапочки.

Скриншот Авто24 из видео The Q

Работы было проделано очень много, поскольку на каждое колесо нужно было нарезать, зачистить заусеницы на 14 трубках, столько же обработать пластин под лапти. И все это наварите на втулки с дисковыми пластинами.

На финишном этапе произведена обувка. Этот процесс также оказался трудоемким. Каждый тапочек крепился к изогнутой пластине подошвы лаптя четырьмя болтами с гайками. В конце концов, получилась большая мельница с тапочками, воссоздавшая "инновационное" колесо.

Скриншот Авто24 из видео The Q

Простейшей операцией стало размещение готовых колес на раме. Здесь обычный крепеж, подвластный любому школьнику. Впрочем, езда на необычном творении также обычная, хотя с акустическим сопровождением – тапочки лупят по асфальту довольно громко и разгоняют воробьев со всей округи.

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И хотя весь операционный процесс на видео воспринимается любопытно, что и привлекает зрителя и подписчиков канала, которых у изобретателя аж 13,4 миллиона, очередное "изобретение" инженера совершенно не практично.

Кроме того, стоимость материала и потраченного времени на создание "тапочного хода", пожалуй, стоит четырех обычных велосипедов. Впрочем, это чудачество за три дня набрало 114 956 просмотров и почти 6 тысяч одобрительных одобрений с пальчиком вверх.

Скриншот Авто24 из видео The Q

Под таинственным ютубером с ником The Q, скорее всего, скрывается украинский любитель-инженер Сергей Гордеев. Однако на интервью он пока не соглашается, поэтому зачем каждый раз создает велосипед, неизвестно.