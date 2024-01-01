К IAA Bosch готовит добрый десяток инновационных сюрпризов

В этом сегменте наработок Bosch выделяет три темы. Во-первых, это индивидуализированные системы силовых агрегатов для более экологичных грузовых перевозок.

Во-вторых, речь идет о персонализированных и комплексных системах вождения, предоставляющих безопасность и удобство во время коротких и длинных поездок. Третья тема направлена на цифровые сервисы, которые улучшают опыт вождения и защищают водителя.

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Эффективные силовые агрегаты. Bosch производит экономичные и эффективные решения по электрификации как для легких, так и для тяжелых коммерческих транспортных средств. Скажем, электронную ось e-axle от Bosch легко интегрировать в коммерческие транспортные средства массой до 7,5 тонн.

Это поможет операторам автопарков обслуживать маршруты доставки на таких городских участках, как зоны с ограничением выбросов. Электродвигатель и инвертор Bosch уже установлены на сверхмощном коммерческом транспортном средстве, работающем исключительно от аккумуляторной батареи.

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Топливные элементы. Bosch серийно и массово производит 200-киловаттную систему топливных элементов. Вот-вот появится силовой модуль на топливных элементах Compact 300 с увеличенной до 300 кВт мощностью.

Водородный двигатель. В начале 2024 года ЕС признал такую силовую установку климатически нейтральной. Решение на разработках для существующих дизельных и газовых двигателей позволяет производителям использовать более 90% проверенных технологий проектирования и производства.

Bosch создает ключевые компоненты системы впрыска для водородного двигателя, включая новый инжектор для прямого впрыска, который не требует дополнительной смазки. Первые водородные двигатели, оснащенные системой впрыска Bosch, планируются к выпуску в 2025 году.

Bosch покажет еще такие наработки:

К будущему с современными системами рулевого управления.

Рулевое управление заднего моста.

Интеллектуальная безопасность дорожного движения.

Подключенные картографические сервисы

Программная платформа для специалистов по логистике.

Безопасное подключение и связь.

Удобный доступ к автомобилю.

Технологии для кокпитов грузовиков.

Информационно-развлекательные системы в автобусах.

Как видно из заметок подготовительного процесса, Bosch очень чутко и заблаговременно реагирует на изменения, предлагая аппаратные и программные продукты, индивидуальные решения и интеллектуальные сервисы.

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Это все направлено на поддержку производителей грузовиков, автобусов, экспедиторов и логистических компаний на их пути в будущее.

Фото: Bosch