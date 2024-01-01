До IAA Bosch готує добрий десяток інноваційних сюрпризів

В цьому сегменті напрацювань Bosch виділяє три теми, актуальність яких незаперечна. По-перше, це індивідуалізовані системи силових агрегатів для екологічніших вантажних перевезень.

По-друге, мова йде про персоналізовані та комплексні системи кермування, що надають безпеку та зручність під час коротких і довгих поїздок. Третя тема спрямована на цифрові сервіси, які покращують досвід водіння та захищають водія.

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Ефективні силові агрегати. Bosch виробляє економічні й ефективні рішення з електрифікації як для легких, так ідля важких комерційних транспортних засобів. Скажімо, електронну вісь e-axle від Bosch легко інтегрувати в комерційні транспортні засоби масою до 7,5 тонн.

Це допоможе операторам автопарків обслуговувати маршрути доставлення на таких міських ділянках, як зони з обмеженням викидів. Електродвигун та інвертор Bosch вже встановлені на надпотужному комерційному транспортному засобі, що працює виключно від акумуляторної батареї.

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Паливні елементи. Bosch серійно та масово виробляє 200-кіловатну систему паливних елементів. Ось-ось з’явиться силовий модуль на паливних елементах Compact 300 зі збільшеною до 300 кВт потужністю.

Водневий двигун. На початку 2024 року ЄС визнав таку силову установку кліматично нейтральною. Рішення на розробках для наявних дизельних і газових двигунів дозволяє виробникам використовувати понад 90% перевірених технологій проєктування та виробництва.

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Bosch створює ключові компоненти системи впорскування для водневого двигуна, включно з новим інжектором для прямого впорскування, який не потребує додаткового змащення. Перші водневі двигуни, оснащені системою впорскування Bosch, плануються до випуску в 2025 році.

Bosch покаже ще такі напрацювання:

До майбутнього з сучасними системами кермування.

Кермове керування заднього моста.

Інтелектуальна безпека дорожнього руху.

Підключені картографічні сервіси

Програмна платформа для фахівців з логістики.

Безпечне підключення та зв'язок.

Зручний доступ до автомобіля.

Технології для кокпітів вантажівок.

Інформаційно-розважальні системи в автобусах.

Як видно з нотаток підготовчого процесу, Bosch дуже чуттєво і завчасно реагує на зміни, пропонуючи апаратні та програмні продукти, індивідуальні рішення та інтелектуальні сервіси.

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Це все спрямовано на підтримку виробників вантажівок, автобусів, експедиторів і логістичних компаній на їхньому шляху в майбутнє.

Фото: Bosch