К сельским механизаторам сервис примчится быстрее

Всю приобретенную технику закреплено за сервисной службой, на которую возложено гарантийное и сервисное сопровождение всей импортируемой техники – тракторов, автомобилей, комбайнов, прицепных и навесных рабочих органов. Об обновке говорится на ФБ-странице АМАКО.

Это не только ускорит прибытие специалистов, но и гарантирует оперативное диагностирование и ремонт техники прямо в поле с высоким качеством проведенных работ.

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Грузовой минивэн Opel Combo считается трудягой в сфере дистрибуции и сервиса. Главная привлекательность в его экономических показателях – потребляет в загородном цикле в пределах 4,1 л/100 км.

Имея 50-литровый бак, бригада сервисников может на такой машине проехать более 1000 км без дозаправки. Это соответствует расстоянию от Киева до Львова и обратно.

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Такой пробег стал возможным благодаря дизельному двигателю экологического стандарта Euro 6. Здесь в моторной нише стоит 1,5-литровый мотор BlueHDi мощностью 100 л.с. (250 Нм) и 6-ступенчатая механическая коробка передач.

В загруженном состоянии и с водителем и пассажиром Опель Combo набирает 100 км/ч за 15,3-16,5 секунды. Его максимальная скорость по паспорту достигает 171 км/ч, но для украинских дорог тот показатель движения недостижим, хотя держать на спидометре по трассе на тот же Львов сотню он может без потуг и вреда ходовой.

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В зависимости от версии (L1 или L2) кабина может быть как двухместной, так и трехместной. Конечно, объем и грузоподъемность отсека для поклажи также разный – от 3,8 до 4,4 куб. м и от до 650 до 920 кг.

Комфорт и безопасность водителю и пассажиру обеспечит комплекс систем ABS, AFU, EBD и ESP, круиз-контроль, кондиционер.

Удобств добавляют 10-дюймовый сенсорный дисплей мультимедийной системы, 2 USB-разъема, Bluetooth, Android Auto и тому подобное.

Фото: АМАКО