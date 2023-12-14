Для европейского рынка минивэны будут выпускаться в электрических версиях, для других стран - дизельные.

Opel обновил электрические минивэны Combo Electric и Zafira Electric для европейского рынка. В зависимости от варианта, Combo предлагает салон для пяти или семи человек, а Zafira – даже до девяти человек.

Обе модели имеют увеличенную дистанцию пробега на одной зарядке, до 18 систем помощи водителю, HD-камеру заднего вида с углом обзора до 180 градусов, новые полностью светодиодные фары или матричный свет IntelliLux LED.

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Двое новичков отныне получили фирменный дизайн Opel Vizor – в центре логотип Opel Blitz, а справа и слева размещены новые светодиодные фары.

Салон привлекает внимание полностью цифровой панелью приборов, а также информационно-развлекательной системой с 10-дюймовым цветным сенсорным экраном. Система построена на основе платформы Snapdragon Cockpit от Qualcomm Technologies, Inc. Также предусмотрено беспроводное подключение смартфона и индукционная зарядка.

Что нового в Opel Combo Electric 2024 года

Opel Combo выпускается в одном из двух вариантов: стандартный кузов L1 длиной 4,41 метра предлагает место для пяти человек, версия с увеличенным кузовом L2 длиной 4,76 метра имеет три ряда сидений для перевозки семи человек.

В салоне новинки предусмотрено до 27 мест для хранения вещей общим объемом 186 литров.

Всего автомобиль может вместить 775 литров (кузов L1, все сиденья установлены) и вплоть до 4 000 литров (кузов L2, сиденья сложены, загрузка под крышу).



Электромобиль теперь может преодолеть до 330 км (WLTP) на одном полном заряде аккумулятора, что примерно на 50 километров больше предшественника. Этот результат стал возможным благодаря совершенствованию электрического силового агрегата, а также благодаря использованию теплового насоса, который помогает получить желаемое тепло в салоне и сохранить запас заряда батареи при низких температурах.

Благодаря электромотору мощностью 100 кВт (136 л.с.) с крутящим моментом 260 Нм, Opel Combo Electric развивает максимальную скорость 135 км/ч.

Для зарядки аккумулятора используется встроенное бортовое зарядное устройство мощностью 11 кВт – для восполнения до 100% емкости понадобится 4,5-5 часов. Кроме того, на публичной зарядной станции мощностью 100 кВт батарею можно подзарядить до 80% ее емкости всего за 30 минут.

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Что нового в Opel Zafira Electric 2024

Opel Zafira Electric тоже имеет два варианта длины кузова (4,98 метра или 5,33 метра) и салон, вмещающий до девяти человек. В зависимости от комплектации, вен может быть оснащен четырьмя независимыми задними сиденьями. Электрические сдвижные боковые двери с сенсорным управлением с обеих сторон кузова облегчают посадку и высадку для пассажиров второго/третьего рядов сидений. Наконец, панорамная стеклянная крыша, предлагаемая в качестве опции, создает ощущение еще большего пространства.

Opel Zafira получил полезный объем до 1 500 литров даже в конфигурации с девятью местами для людей. Если в салоне установлено пять мест, то полезное грузовое пространство увеличивается до 3 000 литров. Высота Opel Zafira Electric достигает всего 1,90 метра, что открывает путь к подземным паркингам.

Полностью электрический Opel Zafira Electric доступен с батареей емкостью 50 кВт*ч или 75 кВт*ч. Благодаря усовершенствованной батарее емкостью 75 кВт*ч, максимально возможный запас хода на одном полном заряде аккумулятора составляет до 350 километров (WLTP), что на 20 километров больше, чем было раньше.

На скоростной зарядной станции с постоянным током мощностью 100 кВт, аккумуляторную батарею на 50 кВт*ч можно зарядить до 80% емкости за 38 минут, а аналогичная зарядка батареи на 75 кВт*ч требует лишь немного больше времени – около 45 минут.

Opel Zafira Electric оснащен электродвигателем мощностью 100 кВт (136 л.с.), а его максимальный крутящий момент в 260 Нм доступен с первого нажатия на педаль акселератора.

Впервые в истории, вен Opel Combo Electric может быть оснащен адаптивными фарами IntelliLux LED Matrix. Эти фары имеют 14 LED-элементов (по семь с каждой стороны) благодаря чему обеспечивают оптимальное освещение дороги в темное время суток и не ослепляют других участников дорожного движения. Новый Opel Zafira Electric также предлагает полностью светодиодные фары.

Opel Combo Electric и Opel Zafira Electric оснащены до 18 систем помощи водителю. Среди наиболее высокотехнологичных: адаптивный круиз-контроль с функцией остановки и начала движения; камеру заднего вида HD-формата с углом обзора на 180 градусов; систему Intelli-Grip для обеспечения улучшенного сцепления на скользких поверхностях (снег, грязь, песок); датчики парковки впереди и сзади; предупреждения об опасности в "слепых зонах" для более спокойного и безопасного маневрирования; предупреждения о потере внимания водителя; распознавания дорожных знаков; систему поддержания полосы движения; предупреждения о возможности фронтального столкновения с функцией экстренного торможения и тому подобное.



Новая информационно-развлекательная система с 10-дюймовым цветным сенсорным экраном использует интегрированную платформу Snapdragon Cockpit от Qualcomm Technologies. Также поддерживается беспроводное подключение смартфонов к мультимедийной системе с помощью технологий Apple CarPlay или Android Auto (для совместимых смартфонов). Наконец, предусмотрена современная индукционная зарядка.

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В зависимости от рынка сбыта, новые Opel Combo и Opel Zafira также будут предлагаться с традиционными дизельными двигателями, о чем будет сообщено дополнительно.