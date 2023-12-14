Для європейського ринку мінівени випускатимуться в електричних версіях, для інших країн - дизельні.

Opel оновив електричні мінівени Combo Electric та Zafira Electric для європейського ринку. В залежності від варіанту, Combo пропонує салон для п’яти або семи осіб, а Zafira – навіть до дев’яти осіб.

Обидві моделі мають збільшену дистанцію пробігу на одній зарядці, до 18 систем допомоги водію, HD-камеру заднього виду з кутом огляду до 180 градусів, нові повністю світлодіодні фари або ж матричне світло IntelliLux LED®.

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Двоє новачків відтепер отримали фірмовий дизайн Opel Vizor – в центрі логотип Opel Blitz, а справа та зліва розміщені нові світлодіодні фари.

Салон привертає увагу повністю цифровою панеллю приладів, а також інформаційно-розважальною системою з 10-дюймовими кольоровим сенсорним екраном. Система побудована на основі платформи Snapdragon Cockpit від Qualcomm Technologies, Inc. Також передбачено бездротове підключення смартфону та індукційна зарядка.

Що нового в Opel Combo Electric 2024

Opel Combo випускається в одному з двох варіантів: стандартний кузов L1 довжиною 4,41 метра пропонує місце для п’яти осіб, версія зі збільшеним кузовом L2 довжиною 4,76 метра має три ряди сидінь для перевезення семи людей.

У салоні новинки передбачено до 27 місць для зберігання речей загальним об’ємом 186 літрів.

Всього автомобіль може вмістити 775 літрів (кузов L1, всі сидіння встановлені) і аж до 4 000 літрів (кузов L2, сидіння складені, завантаження під дах).



Електромобіль тепер може подолати до 330 км (WLTP) на одному повному заряді акумулятора, що приблизно на 50 кілометрів більше попередника. Цей результат став можливим завдяки вдосконаленню електричного силового агрегату, а також завдяки використанню теплового насоса, який допомагає отримати бажане тепло в салоні та зберегти запас заряду батареї за низьких температур.

Завдяки електромотору потужністю 100 кВт (136 к.с.) з крутним моментом 260 Нм, Opel Combo Electric розвиває максимальну швидкість 135 км/год.

Для зарядки акумулятора використовується вбудований бортовий зарядний пристрій потужністю 11 кВт – для заповнення до 100% ємності знадобиться 4,5-5 годин. Крім того, на публічній зарядній станції потужністю 100 кВт батарею можна підзарядити до 80% її ємності лише за 30 хвилин.

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Що нового в Opel Zafira Electric 2024

Opel Zafira Electric теж має два варіанти довжини кузова (4,98 метра або 5,33 метра) та салон, що вміщує до дев’яти осіб. У залежності від комплектації, вен може бути оснащений чотирма незалежними задніми сидіннями. Електричні зсувні бокові двері з сенсорним керуванням з обох боків кузова полегшують посадку та висадку для пасажирів другого/третього рядів сидінь. Нарешті, панорамний скляний дах, що пропонується у якості опції, створює відчуття ще більшого простору.

Новий Opel Zafira має корисний об’єм до 1 500 літрів навіть у конфігурації з дев’ятьма місцями для людей. Якщо у салоні встановлено п'ять місць, то корисний вантажний простір збільшується до 3 000 літрів. Висота Opel Zafira Electric сягає лише 1,90 метра, що відкриває шлях до підземних паркінгів.

Повністю електричний Opel Zafira Electric доступний з батареєю ємністю 50 кВт*год або 75 кВт*год. Завдяки вдосконаленій батареї ємністю 75 кВт*год., максимально можливий запас ходу на одному повному заряді акумулятора складає до 350 кілометрів (WLTP), що на 20 кілометрів більше, ніж було раніше.

На швидкісній зарядній станції з постійним струмом потужністю 100 кВт, акумуляторну батарею на 50 кВт*год можна зарядити до 80% ємності за 38 хвилин, а аналогічна зарядка батареї на 75 кВт*год потребує лише трошки більше часу – близько 45 хвилин.

Opel Zafira Electric оснащений електродвигуном потужністю 100 кВт (136 к.с.), а його максимальний крутний момент у 260 Нм доступний з першого натискання на педаль акселератора.

Вперше в історії, вен Opel Combo Electric може бути оснащений адаптивними фарами IntelliLux LED Matrix. Ці фари мають 14 LED-елементів (по сім з кожного боку) завдяки чому забезпечують оптимальне освітлення дороги в темний час доби та не засліплюють інших учасників дорожнього руху. Новий Opel Zafira Electric також пропонує повністю світлодіодні фари.

Opel Combo Electric та Opel Zafira Electric оснащені до 18 систем допомоги водію. Серед найбільш високотехнологічних: адаптивний круїз-контроль із функцією зупинки та початку руху; камеру заднього виду HD-формату з кутом огляду на 180 градусів; систему Intelli-Grip для забезпечення покращеного зчеплення на слизьких поверхнях (сніг, бруд, пісок); датчики паркування попереду та позаду; попередження про небезпеку в «сліпих зонах» для більш спокійного та безпечного маневрування; попередження про втрату уваги водія; розпізнавання дорожніх знаків; систему підтримки смуги руху; попередження про можливість фронтального зіткнення з функцією екстреного гальмування тощо.



Нова інформаційно-розважальна система з 10-дюймовим кольоровим сенсорним екраном використовує інтегровану платформу Snapdragon Cockpit від Qualcomm Technologies. Також підтримується бездротове підключення смартфонів до мультимедійної системи за допомогою технологій Apple CarPlay або Android Auto (для сумісних смартфонів). Нарешті, передбачена сучасна індукційна зарядка.

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В залежності від ринку збуту, нові Opel Combo та Opel Zafira також будуть пропонуватись з традиційними дизельними двигунами, про що буде повідомлено додатково.