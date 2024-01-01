До сільських механізаторів сервіс примчить швидше

Усю придбану техніку закріплено за сервісною службою, на яку покладено гарантійний та сервісний супровід усієї імпортованої техніки – тракторів, автомобілів, комбайнів, причіпних та навісних робочих органів. Про обновку йдеться на ФБ-сторінці АМАКО.

Це не лише прискорить прибуття фахівців, але й гарантує оперативне діагностування та ремонт техніки прямо в полі з високою якістю проведених робіт.

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Вантажний мінівен Opel Combo вважається трудягою у сфері дистрибуції та сервісу. Головна привабливість у його економічних показниках – споживає у заміському циклі в межах 4,1 л/100 км.

Маючи 50-літровий бак, бригада сервісників може на такій машині проїхати понад 1000 км без дозаправлення. Це відповідає відстані від Києва до Львова й назад.

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Такий пробіг став можливим завдяки ощадливому дизельному двигуну екологічного стандарту Euro 6. Тут в моторній ніші стоїть 1,5-літровий мотор BlueHDi потужністю 100 к.с. (250 Нм) та 6-ступенева механічна коробка передач.

У завантаженому стані та з водієм і пасажиром Опель Combo набирає 100 км/год за 15,3-16,5 секунди. Його максимальна швидкість по паспорту сягає 171 км/год, але для українських доріг той показник руху недосяжний, хоча тримати на спідометрі по трасі на той же Львів сотню він може без потуг і шкоди ходовій.

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Залежно від версії (L1 чи L2) кабіна може буди як двомісною, так і тримісною. Звісно, обсяг та вантажність відсіку для поклажі також різний – від 3,8 до 4,4 куб. м та від до 650 до 920 кг.

Комфорт й безпеку водієві та пасажиру забезпечить комплекс систем ABS, AFU, EBD і ESP, круїз-контроль, кондиціонер.

Зручностей додають 10-дюймовий сенсорний дисплей мультимедійної системи, 2 USB-роз'єми, Bluetooth, Android Auto тощо.

Фото: АМАКО