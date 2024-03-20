В официальном пресс-релизе Благотворительного фонда "Вернись Живым" указано, что этот транспортный транш обошелся в 70 807 841 гривну и 32 копейки. За каждую машину заплатили 896 301 гривну.

Техника закуплена при финансовой поддержке Укрнафты. Все машины новые. В Фонде отмечают, что "только новые авто могут предоставить дополнительную гарантию того, что машина не подведет в ответственный момент и не потребует постоянного ремонта".

Читайте также Государство снова объявило тендер на пикапы, но уже с меньшим количеством и ценой

Приобретенные внедорожники усилят зенитно-пулеметные батальоны Сум, Полтавы, Житомира, Хмельницкого и Чернигова. При этом отмечается, что это "лишь часть комплексного обеспечения вновь созданных военных соединений".

В нынешней партии были пикапы различных производителей. Основу составили Mitsubishi L200 и Peugeot Landtrek, о технических характеристиках которых редакция Авто24 уже не раз писала.

При внимательном изучении фотографий из официального пресс-релиза наши эксперты снова обнаружили загадочные заплатки на дверях пикапа. О таких машинах мы рассказывали в январе, что вызвало живой интерес у наших читателей.

Сейчас по крайней мере одна машина L200 черного цвета в первом ряду имеет такие же признаки на дверях. Если сравнить с фотографиями публикации 30 января и сегодняшней партии, то они практически одинаковые и на том же месте – левые передние двери водителя. Интригует...

Фото "Вернись живым"