Спустя почти три месяца после объявления оборонным ведомством скандального тендера на закупку 1016 пикапов (который потом отменили), Минобороны объявило о закупке другой партии пикапов в количестве 154 единицы.

Тогда закупить сразу все 1016 пикапов не получилось, о чем наши эксперты сразу предупреждали: поставки такого количества машин в сжатые сроки до 15 марта 2024 года одной партией без разбивки на части не реально.

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Впрочем, проблемы были не только со сроками, но и ожидаемая цена автомобилей в такой большой партии казалась завышенной. Тогда мы для примера сделали сравнение с рыночными ценниками на технику группы pick-up в Украине.

Вероятно, хозяйственники из тыловой службы Минобороны ошибочно настроились покупать пикап за 1 722 308 гривен, поскольку розничная цена на пикапы была значительно ниже, не говоря уже об опте. Peugeot Landtrek стоил 1 276 500 грн, Mitsubishi L200 в похожей минимальной комплектации – 1 399 000 грн, Toyota Hilux в комплектации "Бизнес" – 1 409 990 грн, а китайские Great Wall Wingle 7 – 1 119 000 грн и JAC T8 – 1 070 000 грн. Почувствовали разницу?

Новенькие пикапы Mitsubishi L200 для рейдовых бригад разведчиков ГУР от БФ "Вернись живым". Фото: Повернись живым

Если брать для сравнения самый популярный в волонтерских поставках в Силы обороны внедорожник Mitsubishi L200, то переплата на каждой машине достигала бы 323 308 грн. В рамках закупки партии из 1016 пикапов из государственной казны опять же ошибочно было бы переплачено 328 миллионов гривен, если точнее, то 328 480 928 гривен.

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Ведущие СМИ подхватили наши выводы, огласка стала масштабной и за два дня до назначенной даты скандальные торги были отменены. Минобороны отозвало свою заявку для разработки реального и прозрачного тендера.

Сейчас Агентство оборонных закупок, которое работает под патронатом Министерства обороны Украины, сообщило о закупке для ВСУ 154 пикапов общей стоимостью 206,5 миллиона гривен. Как видим, транш уже разбит на части, а цена приблизилась к реальной – в пределах 1 340 909 грн.

Крупнейшая с начала года партия из 40 новых пикапов Mitsubishi L200 и Peugeot Landtrek пошла в конце февраля для сапернымх отрядов разминирования. Фото: Вернись живым

Срок поставки, как уточняет Автоконсалтинг, обусловлено 90 днями. Перечень требований стандартный: полный привод 4х4, грузоподъемность не менее 800 кг, возможность работы с прицепом полной массой не менее 850 кг, экологический формат не ниже Евро-2 и силовой потенциал от 136 л.с. За такую красоту ВСУ готова заплатить, напомним, 1 340 909 грн.

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Для сравнения: благотворительная организация "Вернись живым" в марте передала рейдовым отрядам разведчиков Главного управления разведки Министерства обороны Украины 12 новеньких пикапов Mitsubishi L200 по цене каждой машины 927 647 грн и шесть пикапов Peugeot Landtrek для бригад беспилотных авиационных комплексов Командования Воздушных Сил по цене 884 954 грн каждый. Странная какая-то арифметика...