Двумя партиями в течение двух дней благотворительная организация "Вернись живым" отправила в боевые подразделения Сил обороны внедорожники типа pick-up.

Два дня назад 12 новеньких вездеходных пикапов Mitsubishi L200 получили рейдовые отряды разведчиков Главного управления разведки Министерства обороны Украины. Того самого, что устраивает адские сюрпризы российским захватчикам.

Этот транспортный транш обошелся в 11 131 769 гривен. Такие деньги крупнейший в Украине фонд компетентной помощи армии и ветеранам получил от тысяч благотворителей не только из Украины, но и со всего мира.

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Если учесть рыночные цены, то один из самых популярных в нашей армии внедорожников обошелся не очень дорого – 927 647 грн. При этом стоит отметить, что это все автомобили с нулевым пробегом, не учитывая короткие дилерские перегоны.

В упомянутом Фонде отмечают, что "новой надежной автомобильной техники для войска никогда не бывает много". Именно поэтому для качественной логистики "переднего края", скорости и мобильности украинских подразделений и покупаются пикапы Mitsubishi L200.

Поскольку о ходовых возможностях и характеристиках упомянутых внедорожников редакция Авто24 уже не раз писала, то перейдем ко второму транспортному траншу, который отправлен сегодня, 7 марта.

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Получателем шести также знакомых нашим читателям пикапов Peugeot Landtrek стали мобильные группы операторов легендарных турецких ударных БпЛА Bayraktar TB2. Тех самых, что ищут и охотятся на живую силу, технику, склады боеприпасов, топливные хранилища в глубоком тылу врага.

Новенькие автомобили теперь будут работать в составе одной из бригад беспилотных авиационных комплексов Командования Воздушных Сил ВСУ. В целом эта бригада получила от "Вернись живым" 12 автомобилей.

Нынешний транспортный транш обошелся еще дешевле. За каждый вездеход Peugeot Landtrek Фонд заплатил 884 954 гривны, которые также задонатили благотворители.

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В суммарном подсчете за время своей деятельности команда передала различным подразделениям Сил обороны более 1300 пикапов. Все выкупленные и переданные в войска машины в эксплуатации новые.

Фото: Вернись живым