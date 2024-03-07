Двома партіями протягом двох днів благодійна організація "Повернись живим" відправила в бойові підрозділи Сил оборони позашляховики типу pick-up.

Два дні тому 12 новеньких прохідних пікапів Mitsubishi L200 отримали рейдові загони розвідників Головного управління розвідки Міністерства оборони України. Того самого, що влаштовує пекельні сюрпризи російським загарбникам.

Цей транспортний транш обійшовся в 11 131 769 гривень. Ці гроші найбільший в Україні фонд компетентної допомоги армії та ветеранам отримав від тисяч благодійників не тільки з України, але й зі всього світу.

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Якщо врахувати ринкові ціни, то один з найпопулярніших в нашій армії позашляховиків обійшовся не дуже дорого – 927 647 грн. При цьому варто зазначити, що це всі автомобілі з нульовим пробігом, не враховуючи короткі дилерські перегони.

У згаданому Фонді зазначають, що "нової надійної автомобільної техніки для війська ніколи не буває забагато". Саме тому для якісної логістики "переднього краю", швидкості та мобільності українських підрозділів й купуються пікапи Mitsubishi L200.

Про ходові можливості та характеристики згаданих позашляховиків редакція Авто24 вже не раз писала, перейдемо до другого транспортного траншу, який відправлено сьогодні, 7 березня.

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Отримувачем шести також знайомих нашим читачам пікапів Peugeot Landtrek стали мобільні групи операторів легендарних турецьких ударних БпЛА Bayraktar TB2. Тих самих, що шукають і полюють на живу силу, техніку, склади боєприпасів, паливних сховищ у глибокому тилу ворога.

Новенькі автомобілі тепер працюватимуть у складі однієї з бригад безпілотних авіаційних комплексів Командування Повітряних Сил ЗСУ. Загалом ця бригада отримала від "Повернись живим" 12 автівок.

Нинішній транспортний транш обійшовся ще дешевше. За кожен всюдихід Peugeot Landtrek Фонд заплатив 884 954 гривні, що також задонатили доброчинці з усіх усюд.

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В сумарному підрахунку за час своєї діяльності команда передала різним підрозділам Сил оборони понад 1300 пікапів. Усі викуплені та передані у війська машини в експлуатації не перебували – нові.

Фото: Повернись живим