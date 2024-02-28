Фонд "Вернись живым" передал защитникам очередной транспортно-имущественный транш, в основе которого замечено 40 пикапов с комплектами для разминирования.

На сайте благотворительной организации появилось подтверждение этому факту с коротким текстом, фотокарточками и видео. Как всегда, пресс-служба немногословна – сообщается, что это совместный проект Фонда компетентной помощи армии и ветеранам и оператора мобильной связи "Киевстар".

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Нынешний транш в рамках проекта "Нам здесь жить" обошелся в 45 641 454 гривны. За эти деньги приобретены пикапы, металлоискатели, квадрокоптеры, радиостанции, щупы, сумки сапера, омметры и другое оборудование.

Помощь пошла адресно двум бригадам командования Сил поддержки. В целом благодаря упомянутым выше организациям удалось укомплектовать необходимым оборудованием 146 инженерно-саперных групп.

На фотоснимках и кадрах видеосюжета четко просматриваются визуальные черты внедорожников Mitsubishi L200 и Peugeot Landtrek.

Peugeot Landtrek 4х4 с двойной кабиной Double Cab имеет просторный салон в конфигурации сидений 2+3. Простор даже ощущается во втором ряду для трех пассажиров – ширина на уровне плеч достигает 1550 мм, есть отличный запас места для коленей всех троих.

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В моторной нише стоит 1,9-литровый турбодизель. В паре с 6-ступенчатой механической коробкой передач он выдает 150 л.с. Такого потенциала достаточно для перевозки по бездорожью пятерых человек, 1000 килограммов груза да еще и тянуть за собой 3-тонный прицеп.

Дорожный просвет размером до 235 мм позволяет преодолевать легкие преграды такой высоты, в том числе ехать вброд по воде.

Фото: Вернись живым