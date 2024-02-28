Фонд "Повернись живим" передав захисникам черговий транспортно-майновий транш, в основі якого помічено 40 пікапів із комплектами для розмінування.

На сайті благодійної організації з’явилося підтвердження цьому факту з коротким текстом, фотокартками та відео. Як завжди, пресслужба небагатослівна – повідомляється, що це спільний проєкт Фонду компетентної допомоги армії та ветеранам і оператора мобільного зв’язку "Київстар".

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Нинішній транш в рамках проєкту "Нам тут жити" обійшовся в 45 641 454 гривні. За ці гроші придбано пікапи, металошукачі, квадрокоптери, радіостанції, щупи, сумки сапера, омметри та інше обладнання.

Допомога пішла адресно двом бригадам командування Сил підтримки. Загалом завдяки згаданим вище організацій вдалося укомплектувати найнеобхіднішим устаткуванням 146 інженерно-саперних груп.

На фотознімках та кадрах відеосюжету чітко проглядаються візуальні риси позашляховиків Mitsubishi L200 та Peugeot Landtrek.

Peugeot Landtrek 4х4 з подвійною кабіною Double Cab має просторий салон в конфігурації сидінь 2+3. Простір навіть відчувається в другому ряду для трьох пасажирів – ширина на рівні плечей досягає 1550 мм, є відмінний запас місця для колін усіх трьох.

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В моторній ніші стоїть 1,9-літровий турбодизель. У парі з 6-ступеневою механічною коробкою передач він видає 150 к.с. Такого потенціалу достатньо для перевезення по бездоріжжю п'ятьох людей, 1000 кілограмів вантажу та ще й тягнути за собою 3-тонний причіп.

Дорожній просвіт розміром до 235 мм дозволяє долати легкі перепони такої висоти, у тому числі їхати вбрід по воді.

Фото: Повернись живим