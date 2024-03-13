Майже через три місяці після оголошення оборонним відомством скандального тендеру на закупівлю 1016 пікапів (який потім скасували), Міноборони оголосило про закупівлю іншої партії пікапів у кількості 154 одиниці.

Тоді закупити одразу усі 1016 пікапів не вийшло, про що наші експерти відразу попереджали: постачання такої кількості машин в стислі терміни до 15 березня 2024 року однією партією без розбивки на частини не реально.

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Втім, проблеми були не лише з термінами, але й очікувана ціна автомобілів у такій великій партії здавалась завищеною. Тоді ми для прикладу зробили порівняння з ринковими цінниками на техніку групи pick-up в Україні.

Ймовірно, господарники з тилової служби Міноборони помилково налаштувалися купувати пікап за 1 722 308 гривень, оскільки роздрібна ціна на пікапи була значно нижчою, не кажучи вже про опт. Peugeot Landtrek коштував 1 276 500 грн, Mitsubishi L200 в схожій мінімальній комплектації – 1 399 000 грн, Toyota Hilux у комплектації "Бізнес" – 1 409 990 грн, а китайські Great Wall Wingle 7 – 1 119 000 грн і JAC T8 – 1 070 000 грн. Відчули різницю?

Новенькі пікапи Mitsubishi L200 для рейдових бригад розвідників ГУР від БФ “Повернись живим”. Фото: Повернись живим

Якщо брати для порівняння найпопулярніший у волонтерських постачаннях до Сил оборони позашляховик Mitsubishi L200, то переплата на кожній машині сягала б 323 308 грн. В межах закупівлі партії із 1016 пікапів з державної казни знову ж таки помилково було б переплачено 328 мільйонів гривень, якщо точніше, то 328 480 928 гривень.

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Провідні ЗМІ підхопили наші висновки, розголос став масштабним і за два дні до призначеної дати скандальні торги було скасовано. Міноборони відкликало свою заявку для розробки реального і прозорого тендеру.

Нині Агенція оборонних закупівель, яка працює під патронатом Міністерства оборони України, сповістила про закупівлю для ЗСУ 154 пікапів загальною вартістю 206,5 мільйона гривень. Як бачимо, транш уже розбито на частини, а ціна наблизилася до реальної – в межах 1 340 909 грн.

Найбільша з початку року партія з 40 нових пікапів Mitsubishi L200 та Peugeot Landtrek пішла наприкінці лютого для сапернимх загонів розмінування . Фото: Повернись живим

Термін постачання, як уточнює Автоконсалтінг, обумовлено 90 днями. Перелік вимог стандартний: повний привід 4х4, вантажність не менше 800 кг, можливість роботи з причепом повною масою не менше 850 кг, екологічний формат не нижче Євро-2 і силовий потенціал від 136 к.с. За таку красу ЗСУ готова заплатити, нагадаємо, 1 340 909 грн.

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Для порівняння: благодійна організація "Повернись живим" у березні передала рейдовим загонам розвідників Головного управління розвідки Міністерства оборони України 12 новеньких пікапів Mitsubishi L200 за ціною кожної машини 927 647 грн та шість пікапів Peugeot Landtrek для бригад безпілотних авіаційних комплексів Командування Повітряних Сил за ціною 884 954 грн кожен. Дивна якась арифметика...