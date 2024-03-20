В офіційному пресрелізі Благодійного фонду "Повернись Живим" зазначено, що цей транспортний транш обійшовся у 70 807 841 гривні та 32 копійки. За кожну машину заплатили 896 301 гривню.

Техніку закуплено при фінансовій підтримці Укрнафти. Усі машини нові. У Фонді наголошують, що "тільки нові авто можуть надати додаткову гарантію того, що машина не підведе у відповідальний момент та не потребуватиме постійного ремонту".

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Придбані позашляховики підсилять зенітно-кулеметні батальйони Сум, Полтави, Житомира, Хмельницького і Чернігова. При цьому зазначається, що це "лише частина комплексного забезпечення новостворених військових з'єднань".

В нинішній партії були пікапи різних виробників. Основу склали Mitsubishi L200 та Peugeot Landtrek, про технічні характеристики яких редакція Авто24 уже не раз писала.

При уважному вивченні фотографій з офіційного пресрелізу наші експерти знову виявили загадкові латки на дверцятах пікапа. Про такі машини ми розповідали у січні, що викликало жвавий інтерес у наших читачів.

Нині принаймні одна машина L200 чорного кольору в першому ряду має такі ж ознаки на дверцятах. Якщо порівняти зі світлинами публікації 30 січня та сьогоднішньої партії, то вони практично однакові й на тому самому місці – ліві передні двері водія. Інтригує...

Фото “Повернись живим”