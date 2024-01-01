Как автопроизводители исследуют, удобно ли пользоваться кнопками в салоне

Сколько времени нужно водителю, чтобы включить любимую музыку? Лучше управлять кондиционером с помощью кнопки или сенсорного экрана? Škoda испытывает все это и многое другое на симуляторах, а также на реальных автомобилях и с реальными людьми. Посмотрите, как выглядят тесты.

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Исследование UX (User Experience) анализирует поведение пользователей автомобиля. Эти исследования имеют целью понять их потребности и предпочтения , которые затем учитываются при разработке автомобилей и технических решений. Команда специалистов отдела тестирования пользователей собирает и оценивает данные из различных источников, начиная от имеющихся исследований и заканчивая организованными количественными и качественными исследованиями с клиентами.

Исследование UX - это не только выяснение того, подходит ли та или иная часть или функция людям, понимают ли они ее использование и является ли это то, чего они ожидают. Выполняются конкретные измерения – как правило, сколько времени нужно человеку для выполнения определенной задачи.

Тестирование имеет целью выяснить, как люди на самом деле пользуются различными функциями или элементами управления в автомобиле, например, открывателем багажника. Фото Skoda Auto

"Например, в начале мы измеряли, сколько времени нужно водителю, чтобы найти свою любимую станцию или список воспроизведения в своей библиотеке, когда он хочет послушать музыку. Позже мы также сосредоточились на том, насколько отвлекают эти задачи в машине. И мы постепенно добавляли другие субъективные показатели, например, как люди себя чувствуют, насколько они довольны, производит ли на них впечатление что-то или другое, считают ли они это новым или замечательным, например. Или это стало неприятным сюрпризом и ему не нравится? Сегодня мы также количественно оцениваем эти субъективные мнения клиентов в ряде сфер", – говорит эксперт-координатор UX Ян Рудинский.

Команда аналитиков данных разрабатывает сбор и анализ данных из самих автомобилей. Автомобили обладают способностью выявлять и записывать, какие действия выполнил человек, и это можно использовать для улучшения функций самого автомобиля и взаимодействия с пользователем. Например, нужно ли определенной функцией управлять тактильно, то есть с помощью физических элементов – рычагов, кнопок или поворотных элементов управления – или достаточно цифрового управления с помощью дисплея, который является более простым и дешевым в изготовлении.

Собирают ли автомобили мои данные?

Возможно, вам пришло в голову, что ваш автомобиль собирает много информации. Но волноваться не стоит: данные, которые собираются, настроены для защиты вашей конфиденциальности и используются только для оптимизации и улучшения сервиса. Аналитики данных собирают необходимую информацию целенаправленно, на основе конкретных запросов. Эта информация поступает от транспортных средств в тестовых парках и от пользователей, которые добровольно присоединились к программе и дали свое согласие на ограниченный сбор данных. Ваши конфиденциальные данные остаются в безопасности.

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"Одним из реальных примеров тестирования пользователями инноваций в разработке автомобиля является система управления кондиционером в Kodiaq и Superb последнего поколения. Мы узнали, что когда мы хотим снизить температуру, использование дисплея занимает значительно больше времени и больше отвлекает, чем использование поворотного регулятора. Вот почему мы пошли противоположным путем, чем большинство наших конкурентов, и установили в автомобиле поворотные элементы управления", - объясняет Рудинский.

Здесь техник-испытатель попросил участника изменить функцию поворотного диска. Фото Skoda Auto

Его команда также работала над дизайном нового руля , то есть над тем, как на нем должны быть расположены кнопки. Здесь также помогли собранные данные – какие элементы управления часто используют люди, где следует расположить различные элементы на руле и тому подобное. Одна функция используется десять раз за путешествие, другая – несколько раз за сотню поездок. "Поэтому мы знаем, насколько важен каждый элемент, и мы смогли соответственно спроектировать руль", - добавляет Рудинский.

Помощь ИИ

Искусственный интеллект является частью нашей жизни уже несколько лет, и аналитика данных в тестировании пользователей не является исключением. Человеку понадобятся месяцы, чтобы отсортировать огромное количество данных, собранных в этом поле. Для искусственного интеллекта это считанные секунды. Более того, это можно ввести в языковую модель на естественном языке, поэтому нет необходимости кодировать или программировать.

Участник меняет громкость радио с помощью Smart Dials. Фото Skoda Auto

"Система также возвращается с ответом на обычном языке. Сейчас мы экспериментируем, как эффективно использовать эти системы для обработки больших объемов данных, которые мы уже имеем от клиентов, прежде всего по результатам различных исследований. Искусственный интеллект замечателен тем, что он может идентифицировать релевантные источники, просматривать их и видеть, как водитель использует ту или иную функцию", - говорит аналитик данных Ивана Богуславова.

Кроме того, ИИ может вводить информацию в контекст. Допустим, вас интересует, как используется круиз-контроль. Система будет проходить огромное количество оперативных данных. Он может определить, сколько длилось путешествие, сколько раз водитель использовал круиз-контроль во время путешествия и на какой скорости. И ответ получается не как набор цифр, а как четкая и структурированная информация. "Мы все еще в начале, но уже видим, что будущие возможности в этой области чрезвычайно широкие", - добавляет аналитик данных Штепан Пиха.

Здесь участник меняет функцию поворотного диска. Фото Skoda Auto

Люди смотрят

Вторая часть исследования взаимодействия с пользователем включает тесты с реальными пользователями и клиентами, то есть взаимодействие между пользователем и автомобилем и то, как работают различные функции. "Наш мир - это салон автомобиля и то, что в нем происходит. В ходе разработки и совершенствования системы управления кондиционированием воздуха, о которой я упоминал ранее, или других элементов появятся одна или несколько концепций, которые нужно сравнить и проверить. Если нет риска конфликта интересов, мы часто используем сотрудников компании для наших тестов", – говорит исследователь Дэвид Рейзл.

Проще говоря, если вы проверяете работоспособность контроллера кондиционера , хорошо, если в этом участвуют бухгалтеры компании. Однако в других случаях команда тестирования пользователей привлекает людей извне и имеет для них собственные критерии, или общее отношение, например их взгляды на постоянство или семейные ценности, или, возможно, специфические социально-демографические факторы. "Мы приглашаем их на собеседование, и если у нас есть прототип автомобиля, мы разговариваем прямо возле него. Респонденты испытывают концепции, которые тестируются, и высказывают свое мнение об их плюсах и минусах, что им сработало, а что им не очень понравилось. В то же время мы наблюдаем за респондентами, чтобы увидеть, как они работают с концепциями и как выполняют задачи", – добавляет координатор Петр Филипп.

Различные действия, например выбор радиостанции, проверяются во время вождения. Фото Skoda Auto

Тестирование на тренажере, который имеет руль, педали и приборную панель, также является распространенным явлением. А моделирование вождения происходит с помощью экранов. Водитель управляет, разгоняется, поворачивает, тормозит. И выполняет задание. Он в полной безопасности – он не собирается разбиваться. "Мы наблюдаем за субъектами испытаний и измеряем ряд переменных, таких как отклонение от оптимальной линии вождения. Это указывает на то, находился ли человек в состоянии большего стресса, чем необходимо, и отвлекало ли задание больше, чем должно было быть. Это может дать нам признак того, что концепция, вероятно, неидеальна, и что существует высокая вероятность того, что она может представлять риск, если ее использовать в реальной жизни", - описывает эксперт-координатор тестирования пользователей Максим Савелов.

На секунду быстрее

Самые совершенные испытания проводятся в реальном автомобиле, как правило, на закрытом полигоне для максимальной безопасности. Это тестирование, когда водитель чувствует настоящую машину, чувствуя скорость, ускорение, замедление, боковые силы и тому подобное. Водители выполняют различные задачи в автомобилях, оснащенных различными концепциями, а эксперты наблюдают, как водители добираются до определенного пункта назначения.

"Мы снова наблюдаем за водителями, а потом говорим с ними о том, насколько это было легко или сложно, что им было удобно, а что их замедляло. Мы собираем результаты от всех участников, оцениваем их и передаем командам, которые работают над каждой концепцией. Они обрабатывают этот отзыв и решают, какая концепция лучше и имеет больше потенциала для дальнейшего развития", - объясняет Савелов.

Тестирование контроля температуры во время движения. Участницу попросили описать, насколько легко было выполнить операцию, и знает ли она, какую именно температуру она установила. Фото Skoda Auto

Вот как было проверено вышеупомянутое управление кондиционированием воздуха, которое впоследствии попало в текущие Kodiaq и Superb как Smart Dials. "Когда мы попросили участников испытания снизить температуру на один градус во время движения, мы обнаружили, что для регулировки сенсорного экрана им понадобилось на секунду больше времени, чем поворотных регуляторов - секунда, в течение которой их глаза не смотрели на дорогу.

Это измеряется с помощью специальных очков, которые используют камеры для отслеживания глаз испытуемого и могут определить, куда направлен их взгляд в любой момент и как долго он остается на этом месте. Секунда может показаться немного, но на скорости автомагистрали это 36 метров езды, не смотря, куда вы едете. Это был один из наших аргументов, когда мы настаивали на тактильном контроле. И наши аргументы были услышаны!"

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Отдел тестирования пользователей

Отдел разделен на две группы: аналитики данных и исследователи. Первый обрабатывает обширные данные из существующих исследований, а также данные о транспортных средствах в эксплуатации, и поэтому может точно определить, как конкретные элементы (кнопки, многофункциональные элементы управления, дисплеи и т.д.) используются в автомобилях. Исследовательская группа сосредотачивается на исследованиях, которые включают реальных пользователей или респондентов. Реальный опыт респондентов проверяется с помощью анкет, модерируемых интервью или путем наблюдения за их поведением на симуляторе или во время вождения. "Сейчас мы расширяем нашу деятельность до региональных особенностей, особенно в отношении стратегического индийского рынка и региона АСЕАН", - добавляет Петр Филипп.